Отправлено: - 15:14

В Рудном на счета жителей частного сектора в приложении банка пришло начисление за поливную воду. И все бы ничего, но, во-первых, поливной воды еще не было, да и поливать у многих еще нечего, огороды не высажены. Во-вторых, суммы счетов выросли на 133%.