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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Это ты за прошлогодний снег платил, или Полив по предоплате
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51678
Александр ОЛЕЙНИК: Это ты за прошлогодний снег платил, или Полив по предоплате
Отправлено: 06.05.25 - 15:14
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В Рудном на счета жителей частного сектора в приложении банка пришло начисление за поливную воду. И все бы ничего, но, во-первых, поливной воды еще не было, да и поливать у многих еще нечего, огороды не высажены. Во-вторых, суммы счетов выросли на 133%.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44455
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Это ты за прошлогодний снег платил, или...
Отправлено: 06.05.25 - 15:14
#1
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Там же один из бывших акимов замешан, может до сих пор часть этой шарашки его.,
Или его сына.
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