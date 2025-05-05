Отправлено: - 14:06

сайлау курманов:

слой асфальта,внимание! Тридцать см, вам повторить или до сих пор не понятно.

Цитата:Могу и вам повторить что на ул. Абая в Костанае тоже 30 или 40 см асфальтобетона в сумме но это никак не делает дорогу первоклассной. Даже если 150 см положим все-равно получится плохо. Потому что у нас не соблюдаетсястроительства автодорог, у нас не выполняется обслуживание так, как оно дОлжно. Я за 4 года ни разу!!! Не видел чтобы какими-либо инструментальными методами контролировалось уплотнение грунтового основания или щпс. Более того, даже выполнение условий типа "за 6 проходов по одному следу" не контролировалось. А водой и вовсе поливали только щпс с цементом и асфальтобетон, чтобы к вальцам да шинам не лип