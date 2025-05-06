НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Каспийское и Черное моря предложили соединить подземным тоннелем
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51678
Каспийское и Черное моря предложили соединить подземным тоннелем
Отправлено: 06.05.25 - 11:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно проекту, предлагается строительство подземного тоннеля диаметром 10 метров, который будет соединять Черное море с Каспием. Благодаря естественной разнице уровней вода из Черного моря сможет самотеком поступать в Каспий.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1677
Re: Каспийское и Черное моря предложили соединить подземным...
Отправлено: 06.05.25 - 11:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы чёрное пересохло? :lol:
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7551
Re: Каспийское и Черное моря предложили соединить подземным...
Отправлено: 06.05.25 - 13:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще при союзе строили канал Волгодон,тоже вроде пытались уровень поднять Каспийского моря. Любопытно узнать,куда уходит вода с Каспия,там вроде сама река Волга туда заходит
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44455
Re: Каспийское и Черное моря предложили соединить подземным...
Отправлено: 06.05.25 - 13:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой, а почему не наши казахи?
Не догадались?
Вот блин!!
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2310
Re: Каспийское и Черное моря предложили соединить подземным...
Отправлено: 06.05.25 - 13:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

Чёрное море пересохнет только вместе с океанами.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 104, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 104
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS