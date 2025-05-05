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≡ "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51678
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
Отправлено: 05.05.25 - 20:59
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На заседание 2 мая подключили представителя транспортной прокуратуры Темирлана РАХИМЖАНОВА. В марте 2025 года прокуроры проехали от Костаная до поста транспортного контроля вблизи Карабалыка - это почти 90% от всего участка, который сделали платным.
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ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1314
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
Отправлено: 06.05.25 - 10:51
#15
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Не знаю как в Казахстане, но должно быть как в соседних РФ и Белоруссии, в проектной документации (рабочего проекта)на ремонт, реконструкцию или строительство автодорог разрабатывается раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта", где прописываются все требования к содержанию автодорог для обеспечения безопасности дорожного движения.
Вот в пример содержание такого раздела с многочисленными требованиями:


[Исправлено: ГИП, 06.05.2025 - 08:55]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7551
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 06.05.25 - 12:35
#16
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На т-токе посмотрел, кто-то выставил как китайцы строят автобан в Киргизии,так вот слой асфальта,внимание! Тридцать см, вам повторить или до сих пор не понятно.
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ГИП
§ ГИП
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Подмосковье
Регистрация:
25.05.09
Сообщений:
1314
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 06.05.25 - 13:13
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
На т-токе посмотрел, кто-то выставил как китайцы строят автобан в Киргизии,так вот слой асфальта,внимание! Тридцать см

Так это же автобан, по нашему автомагистраль IA категории.
Вот в пример конструкция для такой категории:

Асфальта - 28 см., общая толщина конструктива 128 см.

Для дороги на Каерак, конструктив примерно такой нужен, и то всё должно подтверждаться расчетами исходя из интенсивности грузового автотранспорта и его типов, а также автобусов.


Система взывания платы может оказать одну неоценимую услугу, если сможет определить фактическую интенсивность за год, включая период осенней уборочной поры, и это будут необходимые исходные данные для дальнейшей реконструкции трассы
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2310
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 06.05.25 - 13:47
#18
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На бумаге всё красиво. Но когда дело доходит до прдписей, у наших "ответственных товарищей" в глазах читается один простой вопрос: "А что Я с этого иметь буду?"
Со всеми вытекающими.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1557
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
Отправлено: 06.05.25 - 14:06
#19
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Цитата:
сайлау курманов:
слой асфальта,внимание! Тридцать см, вам повторить или до сих пор не понятно.

Могу и вам повторить что на ул. Абая в Костанае тоже 30 или 40 см асфальтобетона в сумме но это никак не делает дорогу первоклассной. Даже если 150 см положим все-равно получится плохо. Потому что у нас не соблюдается технология строительства автодорог, у нас не выполняется обслуживание так, как оно дОлжно. Я за 4 года ни разу!!! Не видел чтобы какими-либо инструментальными методами контролировалось уплотнение грунтового основания или щпс. Более того, даже выполнение условий типа "за 6 проходов по одному следу" не контролировалось. А водой и вовсе поливали только щпс с цементом и асфальтобетон, чтобы к вальцам да шинам не лип
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