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≡ Монеты к 80-летию Победы выпустили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51678
Монеты к 80-летию Победы выпустили в Казахстане
Отправлено: 06.05.25 - 13:39
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Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты "Ұлы Жеңіс. 80 жыл" из серии "Выдающиеся события и люди". Выпуск коллекционных монет номиналом 200 и 1000 тенге приурочен к памятной дате – 80-летию Победы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44455
Re: Монеты к 80-летию Победы выпустили в Казахстане
Отправлено: 06.05.25 - 13:39
#1
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Что то никогда не достаются такие монетки..
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