Отправлено: - 10:51

[Исправлено: ГИП, 06.05.2025 - 08:55]

Не знаю как в Казахстане, но должно быть как в соседних РФ и Белоруссии, в проектной документации (рабочего проекта)на ремонт, реконструкцию или строительство автодорог разрабатывается раздел "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта", где прописываются все требования к содержанию автодорог для обеспечения безопасности дорожного движения.Вот в пример содержание такого раздела с многочисленными требованиями: