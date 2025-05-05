Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...

Отправлено: - 08:29

Оплата 1,344 млрд. тенге за ремонт дорог Костанай-Рудный и Кайрак-пикет №416, включая якобы за ремонт в зимнее время, станет предметом судебного разбирательства.



05.05.2025г. в адрес Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" в порядке ст.3 п.16, ст.24 ЗРК "О государственных закупках", ст.1 п.1), п.5), ст.6, ст.ст. 7, 9, 11 и 12 ЗРК "Об общественном контроле" направлено Уведомление о проведении субъектом общественного контроля ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" в отношении объекта общественного контроля квазигосударственного сектора АО "НК "КазАвтоЖол" в административных границах Костанайской области мероприятий по общественному контролю в отношении действий и решений, закупок, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц - пользователей автодорог республиканского и (или) областного значения.



05.05.2025г. проведение общественного контроля на предмет исполнения договора о государственных закупок на средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" с пикета "515 км." по пикет "547 км.", всего 32 км. - завершено. 05.05.2025г. отказано объекту общественного контроля в предоставлении положительного заключения результатов общественного контроля, в связи с принятием решения о направлении материалов на рассмотрение суда.



05.05.2025г. проведение общественного контроля на предмет исполнения договора о государственных закупок на средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-36 Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Астана, Караганда Карабалыкский район Костанайской области" с пикета с отметкой "379 км" до пикета с отметкой "416 км." - завершено. 05.05.2025г. отказано объекту общественного контроля в предоставлении положительного заключения результатов общественного контроля, в связи с принятием решения о направлении материалов на рассмотрение суда.



Так, установлено, что Заказчик в лице КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" уже оплатил Подрядчику в лице ТОО "АБЗ плюс" в рамках ремонта дороги Костанай - Рудный следующие денежные суммы:

28.08.2024 года 71 006 880 тенге

31.10.2024 года 70176540 тенге

20.11.2024 года 220 623 959 тенге

24.02.2025 года 263 734 006 тенге

Всего оплачено: 625 541 386 тенге



Так, установлено, что Заказчик в лице КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" уже оплатил Подрядчику в лице ТОО "АБЗ плюс" в рамках ремонта дороги Кайрак - пикет с отметкой "416 км." следующие денежные суммы:

06.11.2024 года 115 382 400 тенге

11.11.2024 года 121 886 653 тенге

22.01.2025 года 437 856 027 тенге

03.03.2025 года 43 871 400 тенге

Всего оплачено: 718 996 481 тенге



Изучение договоров государственных закупок показало, что условия договоров на ремонт дорог прямо запрещают проводить ремонтные работы в зимнее время.



Заказчиком Подрядчику по двум договорам задолго до факта начала работ и в зимний период по актам выполненных работ совокупно выплачено 1 344 537 867 тенге.



Фактически работы начались лишь в апреле 2025 года.



05.05.2025г. в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области направлен иск с исковыми требованиями к АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "АБЗ плюс":



- Понудить АО "НК "КазАвтоЖол" устранить нарушения законности, выявленные по результатам проведения общественного контроля общественным объединением "Правозащитный Центр Костанайской области", выражающиеся в оплате работ ТОО "АБЗ плюс" по среднему ремонту указанных автомобильных дорог республиканского значения без фактического выполнения работ.



- Акты выполненных работ ТОО "АБЗ плюс" с 28.08.2024г. по 24.02.2025г. по среднему ремонту автомобильной дороги Костанай - Рудный всего на сумму 625 541 386 тенге – признать незаконными и недействительными.



- Акты выполненных работ ТОО "АБЗ плюс" с 06.11.2024г. по 03.03.2025г. по среднему ремонту автомобильной дороги Кайрак - пикет с отметкой "416 км." всего на сумму 718 996 481 тенге – признать незаконными и недействительными.