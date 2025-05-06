НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 407 из 407«1...405406407
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44447
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 00:29
#6091
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
участникам форума.. Я уверен, что Таноми может тебя поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП.

А можно еще в третий раз включить Наивняк и сказать опять этот Пафос?
Мне кажется, ты сам за эти 15 лет понял, что она никогда не пойдет на это..
А я вот знаю..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44447
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 00:44
#6092
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в России их хотят просто отстреливать, мигрантов инвалидов.
И это там нормально..
Все спокойно обсуждается на федеральных каналах
Ну это у меня соцрознь, не у них




[Исправлено: 111, 06.05.2025 - 01:45]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27593
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 01:28
#6093
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот в России их хотят

Не старайся, тебя это не спасет. Ты называешь отребьем людей, которые зарабатывают меньше тебя. Это разжигание сословной розни.

тыц
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7774
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 06:42
#6094
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
подставляясь под удаления вы этим

Я конечно правила не читал, но искренне не понимаю за что удаление? Тут нет оскорбления, высказана позиция и всё!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27593
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 07:26
#6095
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я конечно правила не читал

А туда же :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44447
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 07:38
#6096
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
сословной розни.

Это как в том анеГдоте, впрочем и из жизни взятое тоже, где девушка во время секса сидит на лице своего партнера или наоборот
Там разумеется он и она только и занимаются, что делают СОСЛОВНУЮ рознь, не путать с Ословной, то есть ослиной.
Но ведь они то в принципе могут делать ЭТО одновременно друг у друга, правда ведь?
Тогда те, кто выдумал эту Ословную рознь, совершенно не прав?
Ведь Сословие это как секс, всегда подстраивается друг для друга и весьма не плохо.
Особенно когда это бедный чиновник и богатый бизнесмен в позе валета, и потом через время они меняются местами, богатый чиновник и бедный бизнесмен уже в физическом образе, как у нас тут в Казахстане и происходит, Россия там же.
Верно ведь?
Так что на мой взгляд никакой сословной или ословной или даже условной розни быть не может в принципе.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44447
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 07:53
#6097
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
подставляясь под удаления вы этим

Главное сделать красивый заголовок и быть защитнеГом, особенно когда одновременно при дЭвушке защищаешь еще и мигрантов с физическими недостатками, которых массово депортируют все страны мира..
Прочувствуй себя немного Трампом, защитнеГом Украины..

Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7774
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 07:58
#6098
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
туда же

У меня интуиция развита хорошо, обычно во все правила вписываюсь, кроме отвлечения от темы!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27593
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 08:14
#6099
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это как в том анеГдоте, впрочем и из жизни взятое тоже, где девушка во время секса сидит на лице своего партнера или наоборот Там разумеется он и она только и занимаются, что делают СОСЛОВНУЮ рознь, не путать с Ословной, то есть ослиной. Но ведь они то в принципе могут делать ЭТО одновременно друг у друга, правда ведь? Тогда те, кто выдумал эту Ословную рознь, совершенно не прав? Ведь Сословие это как секс, всегда подстраивается друг для друга и весьма не плохо. Особенно когда это бедный чиновник и богатый бизнесмен в позе валета, и потом через время они меняются местами, богатый чиновник и бедный бизнесмен уже в физическом образе, как у нас тут в Казахстане и происходит, Россия там же. Верно ведь? Так что на мой взгляд никакой сословной или ословной или даже условной розни быть не может в принципе.




[Исправлено: maxsaf, 06.05.2025 - 09:16]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6948
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 08:52
#6100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Kairat stayer:
В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны и.т.д.


Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7774
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 08:54
#6101
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Не каждому дано понять
Мой слог и дум высоких трепетание!
Кто-то из поэтов 18-19 века , а может я и сам сочинил. Информация увы недостоверная и ссылок нет никаких!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7774
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 09:08
#6102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивляюсь откуда у нас среди пенсионеров подпольные Корейко и Рокфеллеры? На пресс-конференции прокуратура заявила, что пенсионерка из Костаная отдала мошенникам 90 миллионов тенге в качестве инвестиций.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27593
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 09:16
#6103
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Более того, он понимает, что Киев воспользуется перемирием и будет атаковать. Но надо правильно угадать последствия. Для меня они очевидны. Если Киев во время этого перемирия будет активно атаковать (а скорее всего так и будет) то после перемирия снова начнется мясо, максимально жёстко. Перемирие для этого и вводят, чтобы развязать руки.


В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Он выразил мнение, что для ответного удара могут быть использованы крылатые ракеты большой дальности типа Х-101 и Х-555, крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК» Военно-морского флота, дроны и ракетные комплексы типа «Искандер-М». Также аналитик предположил, что могут быть задействованы соединения Ракетных войск стратегического назначения со средствами поражения в обычном снаряжении.

А, блин, забыл

Тыц :lol:

[Исправлено: maxsaf, 06.05.2025 - 10:17]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44447
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 06.05.25 - 09:28
#6104
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В случае атаки Вооруженных сил Украины (

О, наконец то, наша тема!
Проклятые нацисты..
Профайл
Страница 407 из 407«1...405406407
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS