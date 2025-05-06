Отправлено: - 00:29

maxsaf:

участникам форума.. Я уверен, что Таноми может тебя поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП.

Цитата:А можно еще в третий раз включить Наивняк и сказать опять этот Пафос?Мне кажется, ты сам за эти 15 лет понял, что она никогда не пойдет на это..А я вот знаю..