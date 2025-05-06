Это как в том анеГдоте, впрочем и из жизни взятое тоже, где девушка во время секса сидит на лице своего партнера или наоборот Там разумеется он и она только и занимаются, что делают СОСЛОВНУЮ рознь, не путать с Ословной, то есть ослиной. Но ведь они то в принципе могут делать ЭТО одновременно друг у друга, правда ведь? Тогда те, кто выдумал эту Ословную рознь, совершенно не прав? Ведь Сословие это как секс, всегда подстраивается друг для друга и весьма не плохо. Особенно когда это бедный чиновник и богатый бизнесмен в позе валета, и потом через время они меняются местами, богатый чиновник и бедный бизнесмен уже в физическом образе, как у нас тут в Казахстане и происходит, Россия там же. Верно ведь? Так что на мой взгляд никакой сословной или ословной или даже условной розни быть не может в принципе.
Главное сделать красивый заголовок и быть защитнеГом, особенно когда одновременно при дЭвушке защищаешь еще и мигрантов с физическими недостатками, которых массово депортируют все страны мира.. Прочувствуй себя немного Трампом, защитнеГом Украины..
111: Это как в том анеГдоте, впрочем и из жизни взятое тоже, где девушка во время секса сидит на лице своего партнера или наоборот Там разумеется он и она только и занимаются, что делают СОСЛОВНУЮ рознь, не путать с Ословной, то есть ослиной. Но ведь они то в принципе могут делать ЭТО одновременно друг у друга, правда ведь? Тогда те, кто выдумал эту Ословную рознь, совершенно не прав? Ведь Сословие это как секс, всегда подстраивается друг для друга и весьма не плохо. Особенно когда это бедный чиновник и богатый бизнесмен в позе валета, и потом через время они меняются местами, богатый чиновник и бедный бизнесмен уже в физическом образе, как у нас тут в Казахстане и происходит, Россия там же. Верно ведь? Так что на мой взгляд никакой сословной или ословной или даже условной розни быть не может в принципе.
Друзья, всем желаю доброго утра, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Kairat stayer: В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны и.т.д.
Удивляюсь откуда у нас среди пенсионеров подпольные Корейко и Рокфеллеры? На пресс-конференции прокуратура заявила, что пенсионерка из Костаная отдала мошенникам 90 миллионов тенге в качестве инвестиций.
maxsaf: Более того, он понимает, что Киев воспользуется перемирием и будет атаковать. Но надо правильно угадать последствия. Для меня они очевидны. Если Киев во время этого перемирия будет активно атаковать (а скорее всего так и будет) то после перемирия снова начнется мясо, максимально жёстко. Перемирие для этого и вводят, чтобы развязать руки.
В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок. Он выразил мнение, что для ответного удара могут быть использованы крылатые ракеты большой дальности типа Х-101 и Х-555, крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК» Военно-морского флота, дроны и ракетные комплексы типа «Искандер-М». Также аналитик предположил, что могут быть задействованы соединения Ракетных войск стратегического назначения со средствами поражения в обычном снаряжении.
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