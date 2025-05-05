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"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51675
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
Отправлено: 05.05.25 - 20:59
На заседание 2 мая подключили представителя транспортной прокуратуры Темирлана РАХИМЖАНОВА. В марте 2025 года прокуроры проехали от Костаная до поста транспортного контроля вблизи Карабалыка - это почти 90% от всего участка, который сделали платным.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2308
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 05.05.25 - 20:59
Платных дорог в принципе у нас быть не должно.
Не там деньги правительство ищет, не там.
Не там деньги правительство ищет, не там.
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 05.05.25 - 21:02
Цитата:
Да нет. Ну какая она транзитная?. Тут так в осномвном местные гоняют Челябинск - Астана стррйматерималы таскают на строительство нашей столицы.
А транзитная дорога это там, дальше. Начиная с зсйсана, бахты, дружба, хоргос. Там уже идут машины с Китая на Москву, Европу тысячи, плюс Узбекистан присоеденяетя. Там да. Транзит. А тут так, детский сад.)
Деньги от оплаты проезда используются для содержания и ремонта дороги, - отметил Бахтияр. - По этой дороге ездят транзитные фуры, они ее разрушают
Да нет. Ну какая она транзитная?. Тут так в осномвном местные гоняют Челябинск - Астана стррйматерималы таскают на строительство нашей столицы.
А транзитная дорога это там, дальше. Начиная с зсйсана, бахты, дружба, хоргос. Там уже идут машины с Китая на Москву, Европу тысячи, плюс Узбекистан присоеденяетя. Там да. Транзит. А тут так, детский сад.)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7774
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 05.05.25 - 21:32
Мне вот интересно, все фуры проходят по нагрузке на ось, почему же дорога разрушается? Это то же самое что сказать, в 9 этажном доме больше жильцов живёт, чем в 5 этажном поэтому он должен быстрее разрушиться! Другое дело если эти чудовищные китайские самосвалы, ну так не пускайте их на дороги и вообще не допускайте к эксплуатации на дорогах общего пользования! Не ездят же карьерные самосвалы нигде кроме карьеров!
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
Отправлено: 05.05.25 - 21:51
Цитата:
saba:Саба да не работают эти автовесы которые на тыкали по стране. Я как то с Астаны выехал а он мне 100 тонн показал на табло. Хотя машина 15 т плюс груз 20. Какие нафиг 100 тонн) И к тому же вроде покупаются какие то разрешения на провоз тяжёлых и крупно габаритные машин. Я имею ввиду не взятка. Там есть официальное разрешение. Может они и разрушают дорогу. Хотя я всё равно считаю что разрушает не машина а не правильный ремонт дорог.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7774
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
Отправлено: 05.05.25 - 22:13
Цитата:
Так и я про это! При чём тут фуры, дорога должна с запасом быть построена! Я уже писал, всем дали задание добыть деньги в бюджет! Вот и стараются, кто как умеет! Кто-то штрафами, кто-то налогами, эти вот платными дорогами решили! Интересно на нашем Западе тоже платные дороги ввели или только с терпеливыми северянами экспериментируют? Там обычно быстро вспыхивают, мы только молчим всегда!
Vit:
не правильный ремонт дорог
не правильный ремонт дорог
Так и я про это! При чём тут фуры, дорога должна с запасом быть построена! Я уже писал, всем дали задание добыть деньги в бюджет! Вот и стараются, кто как умеет! Кто-то штрафами, кто-то налогами, эти вот платными дорогами решили! Интересно на нашем Западе тоже платные дороги ввели или только с терпеливыми северянами экспериментируют? Там обычно быстро вспыхивают, мы только молчим всегда!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8023
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 06.05.25 - 06:36
Цитата:
Всё возможно: - если и так дальше власть будет НЕ РАБОТАТЬ, а ВЫЖИМАТЬ деньги с карапаим народа и причём любыми способами.
Почему бы ИМ элементарно не работать по СРП, с олигархами, с коррупцией, с ненужными тратами бюджета ??
saba:
Там обычно быстро вспыхивают,
Там обычно быстро вспыхивают,
Всё возможно: - если и так дальше власть будет НЕ РАБОТАТЬ, а ВЫЖИМАТЬ деньги с карапаим народа и причём любыми способами.
Почему бы ИМ элементарно не работать по СРП, с олигархами, с коррупцией, с ненужными тратами бюджета ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7549
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 06.05.25 - 06:55
Это ведомство в марте 2025 года провело анализ целесообразности
Это что же за прокуроры такие,столько времени сидели и сейчас только стали что-то делать
Это что же за прокуроры такие,столько времени сидели и сейчас только стали что-то делать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1566
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 06.05.25 - 08:24
а что там с рудненской трассой? которая не соответствует категории, но счет за проезд выставляют. вроде говорили что в течении недели решат этот вопрос?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 164
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 06.05.25 - 08:29
Оплата 1,344 млрд. тенге за ремонт дорог Костанай-Рудный и Кайрак-пикет №416, включая якобы за ремонт в зимнее время, станет предметом судебного разбирательства.
05.05.2025г. в адрес Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" в порядке ст.3 п.16, ст.24 ЗРК "О государственных закупках", ст.1 п.1), п.5), ст.6, ст.ст. 7, 9, 11 и 12 ЗРК "Об общественном контроле" направлено Уведомление о проведении субъектом общественного контроля ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" в отношении объекта общественного контроля квазигосударственного сектора АО "НК "КазАвтоЖол" в административных границах Костанайской области мероприятий по общественному контролю в отношении действий и решений, закупок, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц - пользователей автодорог республиканского и (или) областного значения.
05.05.2025г. проведение общественного контроля на предмет исполнения договора о государственных закупок на средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" с пикета "515 км." по пикет "547 км.", всего 32 км. - завершено. 05.05.2025г. отказано объекту общественного контроля в предоставлении положительного заключения результатов общественного контроля, в связи с принятием решения о направлении материалов на рассмотрение суда.
05.05.2025г. проведение общественного контроля на предмет исполнения договора о государственных закупок на средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-36 Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Астана, Караганда Карабалыкский район Костанайской области" с пикета с отметкой "379 км" до пикета с отметкой "416 км." - завершено. 05.05.2025г. отказано объекту общественного контроля в предоставлении положительного заключения результатов общественного контроля, в связи с принятием решения о направлении материалов на рассмотрение суда.
Так, установлено, что Заказчик в лице КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" уже оплатил Подрядчику в лице ТОО "АБЗ плюс" в рамках ремонта дороги Костанай - Рудный следующие денежные суммы:
28.08.2024 года 71 006 880 тенге
31.10.2024 года 70176540 тенге
20.11.2024 года 220 623 959 тенге
24.02.2025 года 263 734 006 тенге
Всего оплачено: 625 541 386 тенге
Так, установлено, что Заказчик в лице КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" уже оплатил Подрядчику в лице ТОО "АБЗ плюс" в рамках ремонта дороги Кайрак - пикет с отметкой "416 км." следующие денежные суммы:
06.11.2024 года 115 382 400 тенге
11.11.2024 года 121 886 653 тенге
22.01.2025 года 437 856 027 тенге
03.03.2025 года 43 871 400 тенге
Всего оплачено: 718 996 481 тенге
Изучение договоров государственных закупок показало, что условия договоров на ремонт дорог прямо запрещают проводить ремонтные работы в зимнее время.
Заказчиком Подрядчику по двум договорам задолго до факта начала работ и в зимний период по актам выполненных работ совокупно выплачено 1 344 537 867 тенге.
Фактически работы начались лишь в апреле 2025 года.
05.05.2025г. в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области направлен иск с исковыми требованиями к АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "АБЗ плюс":
- Понудить АО "НК "КазАвтоЖол" устранить нарушения законности, выявленные по результатам проведения общественного контроля общественным объединением "Правозащитный Центр Костанайской области", выражающиеся в оплате работ ТОО "АБЗ плюс" по среднему ремонту указанных автомобильных дорог республиканского значения без фактического выполнения работ.
- Акты выполненных работ ТОО "АБЗ плюс" с 28.08.2024г. по 24.02.2025г. по среднему ремонту автомобильной дороги Костанай - Рудный всего на сумму 625 541 386 тенге – признать незаконными и недействительными.
- Акты выполненных работ ТОО "АБЗ плюс" с 06.11.2024г. по 03.03.2025г. по среднему ремонту автомобильной дороги Кайрак - пикет с отметкой "416 км." всего на сумму 718 996 481 тенге – признать незаконными и недействительными.
05.05.2025г. в адрес Костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" в порядке ст.3 п.16, ст.24 ЗРК "О государственных закупках", ст.1 п.1), п.5), ст.6, ст.ст. 7, 9, 11 и 12 ЗРК "Об общественном контроле" направлено Уведомление о проведении субъектом общественного контроля ОО "Правозащитный Центр Костанайской области" в отношении объекта общественного контроля квазигосударственного сектора АО "НК "КазАвтоЖол" в административных границах Костанайской области мероприятий по общественному контролю в отношении действий и решений, закупок, затрагивающих права и законные интересы неограниченного круга лиц - пользователей автодорог республиканского и (или) областного значения.
05.05.2025г. проведение общественного контроля на предмет исполнения договора о государственных закупок на средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-22 "Карабутак - Комсомольское - Денисовка - Рудный - Костанай" с пикета "515 км." по пикет "547 км.", всего 32 км. - завершено. 05.05.2025г. отказано объекту общественного контроля в предоставлении положительного заключения результатов общественного контроля, в связи с принятием решения о направлении материалов на рассмотрение суда.
05.05.2025г. проведение общественного контроля на предмет исполнения договора о государственных закупок на средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения М-36 Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через Костанай, Астана, Караганда Карабалыкский район Костанайской области" с пикета с отметкой "379 км" до пикета с отметкой "416 км." - завершено. 05.05.2025г. отказано объекту общественного контроля в предоставлении положительного заключения результатов общественного контроля, в связи с принятием решения о направлении материалов на рассмотрение суда.
Так, установлено, что Заказчик в лице КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" уже оплатил Подрядчику в лице ТОО "АБЗ плюс" в рамках ремонта дороги Костанай - Рудный следующие денежные суммы:
28.08.2024 года 71 006 880 тенге
31.10.2024 года 70176540 тенге
20.11.2024 года 220 623 959 тенге
24.02.2025 года 263 734 006 тенге
Всего оплачено: 625 541 386 тенге
Так, установлено, что Заказчик в лице КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" уже оплатил Подрядчику в лице ТОО "АБЗ плюс" в рамках ремонта дороги Кайрак - пикет с отметкой "416 км." следующие денежные суммы:
06.11.2024 года 115 382 400 тенге
11.11.2024 года 121 886 653 тенге
22.01.2025 года 437 856 027 тенге
03.03.2025 года 43 871 400 тенге
Всего оплачено: 718 996 481 тенге
Изучение договоров государственных закупок показало, что условия договоров на ремонт дорог прямо запрещают проводить ремонтные работы в зимнее время.
Заказчиком Подрядчику по двум договорам задолго до факта начала работ и в зимний период по актам выполненных работ совокупно выплачено 1 344 537 867 тенге.
Фактически работы начались лишь в апреле 2025 года.
05.05.2025г. в Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области направлен иск с исковыми требованиями к АО "НК "КазАвтоЖол" и ТОО "АБЗ плюс":
- Понудить АО "НК "КазАвтоЖол" устранить нарушения законности, выявленные по результатам проведения общественного контроля общественным объединением "Правозащитный Центр Костанайской области", выражающиеся в оплате работ ТОО "АБЗ плюс" по среднему ремонту указанных автомобильных дорог республиканского значения без фактического выполнения работ.
- Акты выполненных работ ТОО "АБЗ плюс" с 28.08.2024г. по 24.02.2025г. по среднему ремонту автомобильной дороги Костанай - Рудный всего на сумму 625 541 386 тенге – признать незаконными и недействительными.
- Акты выполненных работ ТОО "АБЗ плюс" с 06.11.2024г. по 03.03.2025г. по среднему ремонту автомобильной дороги Кайрак - пикет с отметкой "416 км." всего на сумму 718 996 481 тенге – признать незаконными и недействительными.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1265
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 06.05.25 - 09:18
Цитата:
А вы больше лексусов и крузаков покупайте, больше денег на баловство спускайте. Зарплаты чиновникам сделайте соразмерными их работе и всего будет хватать.
Поскольку в республиканском бюджете не хватает средств, мы такие меры принимаем.
А вы больше лексусов и крузаков покупайте, больше денег на баловство спускайте. Зарплаты чиновникам сделайте соразмерными их работе и всего будет хватать.
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