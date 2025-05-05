Отправлено: - 01:19

Vit:

Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах. Ну ладно. Это все Потом.

Цитата:.....фирма где я работаю в данный момент находится на территории филиала лагеря Бухенвальд там во время ВОВ военопленные ремонтировали паровозы...