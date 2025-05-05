Re: "Голливуд умирает". Трамп вводит 100-процентную...

Отправлено: - 00:54

......Тимур нам до Холливуда три лаптя по карте это первое,другое с какого перепуга нам эти пошлины нужны у нас самих проблем по горло в стране области, к примеру последняя новость в холливудской районке в Костанайской области ввели плату за проезд авто по раздолбанным дорогам оно это американцам ненадо,так и бабулям,дедулям всем жителям области от этого не холодно и не жарко от этих пошлин.....можно по существенней