Отправлено: - 22:57

saba:

Ну подумаешь убили пару сотен тысяч украинцев, так они же все нацисты, и потом это же для их же пользы!

Цитата:Немцы более двадцати миллионов убили, русских, казахов, украинцев. Вы немцефоб или германофоб?