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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7770
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 22:48
#6076
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Ну подумаешь убили пару сотен тысяч украинцев, так они же все нацисты, и потом это же для их же пользы!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 22:53
#6077
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Цитата:
saba:
А может стоит задуматься? Что то не слышал про французофобов, китаефобов, англофобов, но вот русофобов на каждом шагу и почему то всё больше и больше! Отчего так?

А евреям какой совет дадите?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 22:57
#6078
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Цитата:
saba:
Ну подумаешь убили пару сотен тысяч украинцев, так они же все нацисты, и потом это же для их же пользы!

Немцы более двадцати миллионов убили, русских, казахов, украинцев. Вы немцефоб или германофоб?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7770
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:04
#6079
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Цитата:
maxsaf:
какой совет дадите?

И что евреи? У них какая фобия?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7770
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:05
#6080
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Цитата:
maxsaf:
Вы немцефоб или германофоб

У меня фобия на агрессоров, неважно какой национальности!!!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:18
#6081
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Цитата:
saba:
И что евреи? У них какая фобия?

Не у них, а по отношению к ним.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:21
#6082
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Цитата:
saba:
У меня фобия на агрессоров, неважно какой национальности!!!

А это другое, да?

Цитата:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три российских региона с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4267
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:27
#6083
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Цитата:
maxsaf:
Понимаю ваш гнев, но подставляясь под удаления вы этим ничего не добьётесь, и вашу жертву никто не оценит.


А чем я жертвую?
Статусом ПП?
Он стоит того,чтобы я заткнулась и проглотила все гадости от этого...?

[Исправлено: таноми52, 05.05.2025 - 23:53]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:34
#6084
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Цитата:
таноми52:
Он стоит того,чтобы я заткнулась и проглотила все гадости от этого...

ПП можно использовать более разумно, чтобы не пришлось лишнего проглатывать в следующий раз.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44441
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:34
#6085
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Цитата:
таноми52:
А чем я жертвую?

Да ничем собственно.
У Макса мания преследования просто, страх он таков..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44441
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:44
#6086
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Цитата:
maxsaf:
ПП можно использовать более разумно,

Ну три или четыре дня, если в четверг, до понедельника и что, терять себя и бояться, как будто священую корову отберут?
Ты тут вообще, все "взаправду" воспринимаешь, как в детском саду восприятие махонького ребенка?
Человек хочет выговориться, хоть раз в жизни, а ты чешешь ему, что надо бояться..
Ну как то не по человечески это, по рабски, да.
Но она то не раб наверно.
Хватит бояться правил, иногда, что вы сами против себя и ради меня создали..

[Исправлено: 111, 06.05.2025 - 00:46]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:47
#6087
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Цитата:
111:
Человек хочет выглвориться, хоть раз в жизни, а ты чешешь ему, что надо бояться..

Я верю что Таноми может тебя поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44441
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:50
#6088
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Цитата:
maxsaf:
Я верю

Вопрос Веры оставь при себе.
У тебя только она и осталась, никчемная и не нужная никаким боком другим участникам форума..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27588
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:53
#6089
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Цитата:
111:
Вопрос Веры оставь при себе. У тебя только она и осталась, никчемная и не нужная никаким боком другим участникам форума..

Я уверен, что Таноми может тебя поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4267
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:59
#6090
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Цитата:
maxsaf:
поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП


Иногда хочется плюнуть на все Правила, на ПП, толерантность, лояльность и проч. белибердень нашего малюсенького форума...
И стервозно оторваться!
Се ля фам! :lol:
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