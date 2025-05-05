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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 22:48
Ну подумаешь убили пару сотен тысяч украинцев, так они же все нацисты, и потом это же для их же пользы!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 22:53
Цитата:
А евреям какой совет дадите?
saba:
А может стоит задуматься? Что то не слышал про французофобов, китаефобов, англофобов, но вот русофобов на каждом шагу и почему то всё больше и больше! Отчего так?
А может стоит задуматься? Что то не слышал про французофобов, китаефобов, англофобов, но вот русофобов на каждом шагу и почему то всё больше и больше! Отчего так?
А евреям какой совет дадите?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 22:57
Цитата:
Немцы более двадцати миллионов убили, русских, казахов, украинцев. Вы немцефоб или германофоб?
saba:
Ну подумаешь убили пару сотен тысяч украинцев, так они же все нацисты, и потом это же для их же пользы!
Ну подумаешь убили пару сотен тысяч украинцев, так они же все нацисты, и потом это же для их же пользы!
Немцы более двадцати миллионов убили, русских, казахов, украинцев. Вы немцефоб или германофоб?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:04
Цитата:
И что евреи? У них какая фобия?
maxsaf:
какой совет дадите?
какой совет дадите?
И что евреи? У них какая фобия?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:05
Цитата:
У меня фобия на агрессоров, неважно какой национальности!!!
maxsaf:
Вы немцефоб или германофоб
Вы немцефоб или германофоб
У меня фобия на агрессоров, неважно какой национальности!!!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:18
Цитата:
Не у них, а по отношению к ним.
saba:
И что евреи? У них какая фобия?
И что евреи? У них какая фобия?
Не у них, а по отношению к ним.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:21
Цитата:
А это другое, да?
Цитата:
saba:
У меня фобия на агрессоров, неважно какой национальности!!!
У меня фобия на агрессоров, неважно какой национальности!!!
А это другое, да?
Цитата:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три российских региона с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:27
Цитата:
А чем я жертвую?
Статусом ПП?
Он стоит того,чтобы я заткнулась и проглотила все гадости от этого...?
[Исправлено: таноми52, 05.05.2025 - 23:53]
maxsaf:
Понимаю ваш гнев, но подставляясь под удаления вы этим ничего не добьётесь, и вашу жертву никто не оценит.
Понимаю ваш гнев, но подставляясь под удаления вы этим ничего не добьётесь, и вашу жертву никто не оценит.
А чем я жертвую?
Статусом ПП?
Он стоит того,чтобы я заткнулась и проглотила все гадости от этого...?
[Исправлено: таноми52, 05.05.2025 - 23:53]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:34
Цитата:
ПП можно использовать более разумно, чтобы не пришлось лишнего проглатывать в следующий раз.
таноми52:
Он стоит того,чтобы я заткнулась и проглотила все гадости от этого...
Он стоит того,чтобы я заткнулась и проглотила все гадости от этого...
ПП можно использовать более разумно, чтобы не пришлось лишнего проглатывать в следующий раз.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:34
Цитата:
Да ничем собственно.
У Макса мания преследования просто, страх он таков..
таноми52:
А чем я жертвую?
А чем я жертвую?
Да ничем собственно.
У Макса мания преследования просто, страх он таков..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:44
Цитата:
Ну три или четыре дня, если в четверг, до понедельника и что, терять себя и бояться, как будто священую корову отберут?
Ты тут вообще, все "взаправду" воспринимаешь, как в детском саду восприятие махонького ребенка?
Человек хочет выговориться, хоть раз в жизни, а ты чешешь ему, что надо бояться..
Ну как то не по человечески это, по рабски, да.
Но она то не раб наверно.
Хватит бояться правил, иногда, что вы сами против себя и ради меня создали..
[Исправлено: 111, 06.05.2025 - 00:46]
maxsaf:
ПП можно использовать более разумно,
ПП можно использовать более разумно,
Ну три или четыре дня, если в четверг, до понедельника и что, терять себя и бояться, как будто священую корову отберут?
Ты тут вообще, все "взаправду" воспринимаешь, как в детском саду восприятие махонького ребенка?
Человек хочет выговориться, хоть раз в жизни, а ты чешешь ему, что надо бояться..
Ну как то не по человечески это, по рабски, да.
Но она то не раб наверно.
Хватит бояться правил, иногда, что вы сами против себя и ради меня создали..
[Исправлено: 111, 06.05.2025 - 00:46]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:47
Цитата:
Я верю что Таноми может тебя поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП.
111:
Человек хочет выглвориться, хоть раз в жизни, а ты чешешь ему, что надо бояться..
Человек хочет выглвориться, хоть раз в жизни, а ты чешешь ему, что надо бояться..
Я верю что Таноми может тебя поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:50
Цитата:
Вопрос Веры оставь при себе.
У тебя только она и осталась, никчемная и не нужная никаким боком другим участникам форума..
maxsaf:
Я верю
Я верю
Вопрос Веры оставь при себе.
У тебя только она и осталась, никчемная и не нужная никаким боком другим участникам форума..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:53
Цитата:
Я уверен, что Таноми может тебя поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП.
111:
Вопрос Веры оставь при себе. У тебя только она и осталась, никчемная и не нужная никаким боком другим участникам форума..
Вопрос Веры оставь при себе. У тебя только она и осталась, никчемная и не нужная никаким боком другим участникам форума..
Я уверен, что Таноми может тебя поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 23:59
Цитата:
Иногда хочется плюнуть на все Правила, на ПП, толерантность, лояльность и проч. белибердень нашего малюсенького форума...
И стервозно оторваться!
Се ля фам!
maxsaf:
поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП
поставить на место гораздо жёстче, и не теряя ПП
Иногда хочется плюнуть на все Правила, на ПП, толерантность, лояльность и проч. белибердень нашего малюсенького форума...
И стервозно оторваться!
Се ля фам!
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