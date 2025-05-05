Отправлено: - 15:19

Гога:

----Иногда прежде чем тут что - то писать , надо хоть чуток головой думать . Как он выставил свою жену в комменте, вы не задумывались ?

Цитата:Говоря метафорически, я не арбитр, рефери или судья, стараюсь не давать оценку различным действиям форумчан. Вы его осуждаете, тоже ваше право. Кроме того, есть же писанные правила форума, критерии, модераторы и.т.д.