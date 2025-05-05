НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51674
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
Отправлено: 05.05.25 - 20:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседание 2 мая подключили представителя транспортной прокуратуры Темирлана РАХИМЖАНОВА. В марте 2025 года прокуроры проехали от Костаная до поста транспортного контроля вблизи Карабалыка - это почти 90% от всего участка, который сделали платным.
Читать новость

Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2308
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 05.05.25 - 20:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Платных дорог в принципе у нас быть не должно.
Не там деньги правительство ищет, не там.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16520
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 05.05.25 - 21:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Деньги от оплаты проезда используются для содержания и ремонта дороги, - отметил Бахтияр. - По этой дороге ездят транзитные фуры, они ее разрушают


Да нет. Ну какая она транзитная?. Тут так в осномвном местные гоняют Челябинск - Астана стррйматерималы таскают на строительство нашей столицы.

А транзитная дорога это там, дальше. Начиная с зсйсана, бахты, дружба, хоргос. Там уже идут машины с Китая на Москву, Европу тысячи, плюс Узбекистан присоеденяетя. Там да. Транзит. А тут так, детский сад.)
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7766
Re: "Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за...
Отправлено: 05.05.25 - 21:32
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот интересно, все фуры проходят по нагрузке на ось, почему же дорога разрушается? Это то же самое что сказать, в 9 этажном доме больше жильцов живёт, чем в 5 этажном поэтому он должен быстрее разрушиться! Другое дело если эти чудовищные китайские самосвалы, ну так не пускайте их на дороги и вообще не допускайте к эксплуатации на дорогах общего пользования! Не ездят же карьерные самосвалы нигде кроме карьеров!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16520
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
Отправлено: 05.05.25 - 21:51
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Саба да не работают эти автовесы которые на тыкали по стране. Я как то с Астаны выехал а он мне 100 тонн показал на табло. Хотя машина 15 т плюс груз 20. Какие нафиг 100 тонн) И к тому же вроде покупаются какие то разрешения на провоз тяжёлых и крупно габаритные машин. Я имею ввиду не взятка. Там есть официальное разрешение. Может они и разрушают дорогу. Хотя я всё равно считаю что разрушает не машина а не правильный ремонт дорог.
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7766
"Ухабы, трещины, ямы..." - Отменить плату за проезд по трассе на "Кайрак" просят в суде правозащитники и прокуроры в Костанайской области
Отправлено: 05.05.25 - 22:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
не правильный ремонт дорог

Так и я про это! При чём тут фуры, дорога должна с запасом быть построена! Я уже писал, всем дали задание добыть деньги в бюджет! Вот и стараются, кто как умеет! Кто-то штрафами, кто-то налогами, эти вот платными дорогами решили! Интересно на нашем Западе тоже платные дороги ввели или только с терпеливыми северянами экспериментируют? Там обычно быстро вспыхивают, мы только молчим всегда!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 107, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 105
Зарегистрированные пользователи: Skeptic, saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS