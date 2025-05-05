Отправлено: - 21:02

Деньги от оплаты проезда используются для содержания и ремонта дороги, - отметил Бахтияр. - По этой дороге ездят транзитные фуры, они ее разрушают

Цитата:Да нет. Ну какая она транзитная?. Тут так в осномвном местные гоняют Челябинск - Астана стррйматерималы таскают на строительство нашей столицы.А транзитная дорога это там, дальше. Начиная с зсйсана, бахты, дружба, хоргос. Там уже идут машины с Китая на Москву, Европу тысячи, плюс Узбекистан присоеденяетя. Там да. Транзит. А тут так, детский сад.)