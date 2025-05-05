Отправлено: - 20:50

Леониду Дячкову подростком довелось узнать ужасы пребывания в концентрационном лагере — он был узником Освенцима. Сумел сбежать.

Цитата:Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах.Ну ладно. Это все Потом.