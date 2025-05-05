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≡ Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51674
Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь юбилея Победы
Отправлено: 05.05.25 - 20:50
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Он пройдет в Астане 7 мая, в День защитника Отечества. В качестве почетных гостей в нем будут участвовать Касымхан Алдабергенов и Леонид Дячков. Сегодня, 5 мая, они отправились в столицу.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16520
Re: Костанайцы проводили двоих земляков на военный парад в честь...
Отправлено: 05.05.25 - 20:50
#1
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Цитата:
Леониду Дячкову подростком довелось узнать ужасы пребывания в концентрационном лагере — он был узником Освенцима. Сумел сбежать.


Потом сил наберусь. Попробую серьёзный репортаж замутить. Я там был. Там не так просто и сбежать. Жуткое зрелище. Там даже кирпичи продавлены в бараках. Это ж тысячи людей стояли на этих кирпичах.

Ну ладно. Это все Потом.
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