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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 15:19
#6061
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Цитата:
Гога:
----Иногда прежде чем тут что - то писать , надо хоть чуток головой думать . Как он выставил свою жену в комменте, вы не задумывались ?


Говоря метафорически, я не арбитр, рефери или судья, стараюсь не давать оценку различным действиям форумчан. Вы его осуждаете, тоже ваше право. Кроме того, есть же писанные правила форума, критерии, модераторы и.т.д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6947
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 15:28
#6062
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Цитата:
Гога:
----Иногда прежде чем тут что - то писать , надо хоть чуток головой думать ...


В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны и.т.д.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 15:34
#6063
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Цитата:
Гога: Как он выставил свою жену в комменте, вы не задумывались ?
Это его дело. Не че страшного мы не увидели. Ну попу всем на обозрения показал. Мы оценили.) :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11843
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 16:37
#6064
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11843
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 16:39
#6065
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Марик , когда тебя с 55летием поздравлять ? :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44437
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 17:33
#6066
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Цитата:
Гога:
Но ты ж не про свою интимную жизнь рассказывал ?

А что, на тебе никто не прыгает что ли?
Это же прикольно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44437
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 17:34
#6067
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Цитата:
Гога:
Марик , когда тебя с 55летием поздравлять

Было и прошло, теперь свою суженую на 15 лет старше..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44437
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 18:49
#6068
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Великий защитнеГ не местных нарисовался..
Бедный, ночь не спал, вторую..
Из того паренька, что пришел на форум типа развлекаться, превратился в идейного жалобщика, который гоняется за мной, читая не в предназначенных к нему комментах каждую буковку, каждую запятую, чтоб мстить ;-)
Особенно если речь идет о Высокопоставленных Членах..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44437
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 20:45
#6069
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Ну что будем сегодня делать друзья?
Может есть какая тема, кроме нашей родной, чтоб убить всех нацистов и всех хохлов и Трамп поможет нам?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 20:46
#6070
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Цитата:
111:
Из того паренька, что пришел на форум типа развлекаться, превратился в идейного жалобщика, который гоняется за мной, читая не в предназначенных к нему комментах каждую буковку, каждую запятую, чтоб мстить

"Вор должен сидеть в тюрьме" (С)


Цитата:
111:
Особенно если речь идет

Об отрубях :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44437
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 20:49
#6071
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Во тема, сегодня с утра поставил, уже ребрышки можно кушать, вкуснятина..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44437
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 20:50
#6072
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Цитата:
maxsaf:
Вор должен сидеть в тюрьме" (С)

Что, получил за постоянное ябедничество в особо гнусных размерах?
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 22:07
#6073
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Цитата:
Kairat stayer:
В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны


Да, бросьте!
Упоминать ОК!
Во времена ОК этот 111-й (112, 221 и др) ещё мог сойти за относительно глуповатенького графомана.
А сейчас он превратился в матёрого русофоба, бесконечно разжигающего здесь межнациональную вражду! Методично и целенаправленно!
Под прикрытием образа просточка. Видимо, ангажировали, используют его недалёкость
Кто-то закрывает на это глаза, а кому-то это выгодно
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