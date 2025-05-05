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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 15:19
Цитата:
Говоря метафорически, я не арбитр, рефери или судья, стараюсь не давать оценку различным действиям форумчан. Вы его осуждаете, тоже ваше право. Кроме того, есть же писанные правила форума, критерии, модераторы и.т.д.
Гога:
----Иногда прежде чем тут что - то писать , надо хоть чуток головой думать . Как он выставил свою жену в комменте, вы не задумывались ?
----Иногда прежде чем тут что - то писать , надо хоть чуток головой думать . Как он выставил свою жену в комменте, вы не задумывались ?
Говоря метафорически, я не арбитр, рефери или судья, стараюсь не давать оценку различным действиям форумчан. Вы его осуждаете, тоже ваше право. Кроме того, есть же писанные правила форума, критерии, модераторы и.т.д.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 15:28
Цитата:
В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны и.т.д.
Гога:
----Иногда прежде чем тут что - то писать , надо хоть чуток головой думать ...
----Иногда прежде чем тут что - то писать , надо хоть чуток головой думать ...
В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны и.т.д.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16520
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 15:34
Цитата:
Гога: Как он выставил свою жену в комменте, вы не задумывались ?Это его дело. Не че страшного мы не увидели. Ну попу всем на обозрения показал. Мы оценили.)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 16:37
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 16:39
Марик , когда тебя с 55летием поздравлять ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 17:33
Цитата:
А что, на тебе никто не прыгает что ли?
Это же прикольно..
Гога:
Но ты ж не про свою интимную жизнь рассказывал ?
Но ты ж не про свою интимную жизнь рассказывал ?
А что, на тебе никто не прыгает что ли?
Это же прикольно..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 17:34
Цитата:
Было и прошло, теперь свою суженую на 15 лет старше..
Гога:
Марик , когда тебя с 55летием поздравлять
Марик , когда тебя с 55летием поздравлять
Было и прошло, теперь свою суженую на 15 лет старше..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 18:49
Великий защитнеГ не местных нарисовался..
Бедный, ночь не спал, вторую..
Из того паренька, что пришел на форум типа развлекаться, превратился в идейного жалобщика, который гоняется за мной, читая не в предназначенных к нему комментах каждую буковку, каждую запятую, чтоб мстить
Особенно если речь идет о Высокопоставленных Членах..
Бедный, ночь не спал, вторую..
Из того паренька, что пришел на форум типа развлекаться, превратился в идейного жалобщика, который гоняется за мной, читая не в предназначенных к нему комментах каждую буковку, каждую запятую, чтоб мстить
Особенно если речь идет о Высокопоставленных Членах..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 20:45
Ну что будем сегодня делать друзья?
Может есть какая тема, кроме нашей родной, чтоб убить всех нацистов и всех хохлов и Трамп поможет нам?
Может есть какая тема, кроме нашей родной, чтоб убить всех нацистов и всех хохлов и Трамп поможет нам?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27579
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 20:46
Цитата:
"Вор должен сидеть в тюрьме" (С)
Цитата:
Об отрубях
111:
Из того паренька, что пришел на форум типа развлекаться, превратился в идейного жалобщика, который гоняется за мной, читая не в предназначенных к нему комментах каждую буковку, каждую запятую, чтоб мстить
Из того паренька, что пришел на форум типа развлекаться, превратился в идейного жалобщика, который гоняется за мной, читая не в предназначенных к нему комментах каждую буковку, каждую запятую, чтоб мстить
"Вор должен сидеть в тюрьме" (С)
Цитата:
111:
Особенно если речь идет
Особенно если речь идет
Об отрубях
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 20:49
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 20:50
Цитата:
Что, получил за постоянное ябедничество в особо гнусных размерах?
maxsaf:
Вор должен сидеть в тюрьме" (С)
Вор должен сидеть в тюрьме" (С)
Что, получил за постоянное ябедничество в особо гнусных размерах?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4265
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 22:07
Цитата:
Да, бросьте!
Упоминать ОК!
Во времена ОК этот 111-й (112, 221 и др) ещё мог сойти за относительно глуповатенького графомана.
А сейчас он превратился в матёрого русофоба, бесконечно разжигающего здесь межнациональную вражду! Методично и целенаправленно!
Под прикрытием образа просточка. Видимо, ангажировали, используют его недалёкость
Кто-то закрывает на это глаза, а кому-то это выгодно
Kairat stayer:
В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны
В своё время Ольга Германовна, царствие ей небесное, говорила цитирую не дословно, главное суть: Что же вы за Мариком гоняетесь, как будто он одел красные труселя. Никто по вашим жалобам его изгонять из форума не будет, мол нам всякие форумчане нужны
Да, бросьте!
Упоминать ОК!
Во времена ОК этот 111-й (112, 221 и др) ещё мог сойти за относительно глуповатенького графомана.
А сейчас он превратился в матёрого русофоба, бесконечно разжигающего здесь межнациональную вражду! Методично и целенаправленно!
Под прикрытием образа просточка. Видимо, ангажировали, используют его недалёкость
Кто-то закрывает на это глаза, а кому-то это выгодно
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