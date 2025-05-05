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≡ Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная программа Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51672
Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная программа Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае
Отправлено: 05.05.25 - 17:40
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Подготовка к юбилею Победы в областном центре идет полным ходом. Полицейские исполняли песни военных лет в автобусах города и организовали концерт в прошедшие выходные. Также в городе раздают ленты «Жеңіс лентасы».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44432
Re: Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная...
Отправлено: 05.05.25 - 17:40
#1
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Цитата:
по предложению читательницы, маршрут можно сделать прежним - от областного акимата

Какое то позорище.
Мой дед что, воевал за местный Акимат или за Казахстан?
Я должен таскать его лицо, припрыгивая вокруг этого акимата?
Ну это какой то беспредел..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44432
Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная программа Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае
Отправлено: 05.05.25 - 17:42
#2
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И да, мой дед Герой Советского Союза, а не этого местячкового акимата, чтобы носить его лицо для каких то акиматовских понтов..
Если так сильно хотят, то пусть поедут к каждому на могилу и поклонятся каждому, по всей области.
Вот это будет поступок.
А не лицо ветеранов таскать вокруг себя..

[Исправлено: 111, 05.05.2025 - 18:44]
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1741
Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная программа Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае
Отправлено: 05.05.25 - 19:29
#3
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Я без цифранутых советов разберусь, что мне делать на 9 мая и как его отмечать или не отмечать. А Акимат- это все лишь предлагаемая точка отправления , а не " кто и за что воевал" . Номернутый, выздоравливайте)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44432
Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная программа Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае
Отправлено: 05.05.25 - 19:58
#4
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Цитата:
Змея Подколодная:
Я без цифранутых советов разберусь, что мне делать на 9 мая и как его отмечать или не отмечать. А Акимат- это все лишь предлагаемая точка отправления , а не " кто и за что воевал" . Номернутый, выздоравливайте)

Я не тебе говорю, вроде ты ошиблась немного
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