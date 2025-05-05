Отправлено: - 19:58

Змея Подколодная:

Я без цифранутых советов разберусь, что мне делать на 9 мая и как его отмечать или не отмечать. А Акимат- это все лишь предлагаемая точка отправления , а не " кто и за что воевал" . Номернутый, выздоравливайте)

Цитата:Я не тебе говорю, вроде ты ошиблась немного