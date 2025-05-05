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Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная программа Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае
Трансляция парада, концерты и возложение цветов - Подробная программа Дня защитника Отечества и Дня Победы в Костанае
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