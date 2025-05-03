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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2598
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 03.05.25 - 21:35
#7141
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Цитата:
maxsaf:
Прошу удалить пост пользователя по причине сомнения в достоверности и отсутствия ссылки на источник.

В соглашении указано:
Указание ссылки на источник необходимо при цитировании других СМИ. Для этого можно скопировать ссылку во вкладке браузера и вставить в комментарий. Если такого указания нет, то ответственность за сообщение несет комментатор. Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы.

Тл есть, если другие пользователи предоставят доказательства, то комментарий будет удален, так как ссылки на источник нет.
Одного только сомнения в достоверности - недостаточно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27578
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 04:51
#7142
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Прошу проверить высказывания "великого и древнего" форумчанина на предмет разжигания социальной розни

тыц
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2598
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 12:31
#7143
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Цитата:
maxsaf:
Прошу проверить высказывания "великого и древнего" форумчанина на предмет разжигания социальной розни

Комментарий посмотрел. Признаков разжигания социальной розни не вижу.
В комментарии в резкой форме говорится о людях, которые не в состоянии заработать на жизнь. Независимо от места их проживания. То есть о характере этих людей.
Социальная рознь может быть между людьми с разными доходами. В данном случае автор комментария на этот момент не указывает.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8022
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 13:15
#7144
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Цитата:
maxsaf:
проверить высказывания



Зачем жалуетесь?

Нехорошее это дело: - стучать на товарища.

Вы же из нашей страны- ментальность наша и видно же по вам: - 4 класса и сельпо.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44432
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 14:26
#7145
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Цитата:
maxsaf:
Прошу проверить высказывания "великого и древнего" форумчанина на предмет разжигания социальной розни тыц

Прежде всего я опираюсь на слова самого Великого, который чувствует себя выше папы римского, и который как тот Великий и Древний презерватив, который богатые англичане использовали для контроля рождаемости бедных, как собственно и для своей свиты, чтоб не было много наследников.
И слова эти такие ,сказанные о мигрантах -
«Нет, они не люди, они не люди, они животные»"
И еще добавил - "Они отравляют кровь"..
Так что, я сказал еще более мягко..
А страны мигрантов назвал дословно -
«Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр (shithole countries)?» Читайте на www.KP.RU:
И это самый великий и могучий человек в мире.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27578
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 18:08
#7146
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Цитата:
ACROS:
Зачем жалуетесь?

Мерзость надоела

Цитата:
ACROS:
Нехорошее это дело: - стучать на товарища.

А я не стучал на товарищей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27578
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 18:21
#7147
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Социальная рознь может быть между людьми с разными доходами. В данном случае автор комментария на этот момент не указывает.

Он называет отребьем местных людей, своих же сограждан, которые по его меркам не в состоянии нормально зарабатывать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44432
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 18:25
#7148
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Цитата:
maxsaf:
Он называет отребьем местных людей, своих же сограждан

Хм..
Опять накидываем что то и это не конфетки, на вентилятор?
По твоему НЕ МЕСТНЫЕ в Америке, это обязательно местные в каком то Костанае?
Проспался бы уж!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27578
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 18:32
#7149
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Цитата:
111:
По твоему НЕ МЕСТНЫЕ в Америке, это обязательно местные в каком то Костанае?

Это вообще не принципиально. Ты назвал неопределенную группу лиц отребьем, именно по их уровню заработка, а это уже возбуждение социальной розни.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44432
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 05.05.25 - 18:44
#7150
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Цитата:
maxsaf:
Это вообще не принципиально. Ты назвал неопределенную группу лиц отребьем, именно по их уровню заработка,

Уже твои слова не принципиальны?
Называл я их не по уровню заработка.
Ты это до сих пор не увидел?
Или точнее где ты это увидел?
Опять не принципиально?
Ты жалуешься лишь только ради жалобы?
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