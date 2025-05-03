maxsaf: Прошу удалить пост пользователя по причине сомнения в достоверности и отсутствия ссылки на источник.
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maxsaf: Прошу проверить высказывания "великого и древнего" форумчанина на предмет разжигания социальной розни
Комментарий посмотрел. Признаков разжигания социальной розни не вижу. В комментарии в резкой форме говорится о людях, которые не в состоянии заработать на жизнь. Независимо от места их проживания. То есть о характере этих людей. Социальная рознь может быть между людьми с разными доходами. В данном случае автор комментария на этот момент не указывает.
maxsaf: Прошу проверить высказывания "великого и древнего" форумчанина на предмет разжигания социальной розни тыц
Прежде всего я опираюсь на слова самого Великого, который чувствует себя выше папы римского, и который как тот Великий и Древний презерватив, который богатые англичане использовали для контроля рождаемости бедных, как собственно и для своей свиты, чтоб не было много наследников. И слова эти такие ,сказанные о мигрантах - «Нет, они не люди, они не люди, они животные»" И еще добавил - "Они отравляют кровь".. Так что, я сказал еще более мягко.. А страны мигрантов назвал дословно - «Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр (shithole countries)?» Читайте на www.KP.RU:
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