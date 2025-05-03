Отправлено: - 18:21

Тимур Гафуров:

Социальная рознь может быть между людьми с разными доходами. В данном случае автор комментария на этот момент не указывает.

Цитата:Он называет отребьем местных людей, своих же сограждан, которые по его меркам не в состоянии нормально зарабатывать.