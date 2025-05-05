НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Проблему нужно решать сейчас» - Отключение горячей воды в микрорайоне Береке прокомментировал аким Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51672
«Проблему нужно решать сейчас» - Отключение горячей воды в микрорайоне Береке прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.05.25 - 16:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании заявил: власти неоднократно предлагали директору БМК передать котельную и сети на баланс государства. "Но с ним мы не можем договориться", - отметил аким.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10307
Re: «Проблему нужно решать сейчас» - Отключение горячей воды в...
Отправлено: 05.05.25 - 16:52
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Это не рейдерский захват! - подчеркнул аким Костаная

Источник:

Тогда почему предприниматель должен отдавать котельную бесплатно?
Почему территорию под рынком Салтанат выкупили,хотя вот там действительно нужно было вернуть бесплатно в собственность города то что незаконно урвали в своё время,а почему котельную нельзя выкупить?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16517
«Проблему нужно решать сейчас» - Отключение горячей воды в микрорайоне Береке прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 05.05.25 - 17:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Тогда почему предприниматель должен отдавать котельную бесплатно?
Изначально почему котельная оказалась в частных руках? Так то это всё должно и не в государственных руках а у тех кто строил и проводил трубы. Там же должны расчёты, диаметр трубы, длина и тд. Вот. И пусть они и несут ответственность. Построили. Продали. Кому продавали и за сколько? . В долг, кредит? . Должны тоже на это иметь не большой запас в случаи проблемы при оплате.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 106, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 106
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS