Отправлено: - 16:20

Михаил:



который предлагает ходить с портретами вокруг акимата совет один идти и куда подальше, если ему нас..ть на память дедов и прадедо

Цитата:Цитата:Ну это акимат же предложил и бегали тут с портретами вокруг акимата.Разве это не унизительно?Мой дед например не ради акимов воевал и носить его портрет вокруг того места, где укажет чиновник просто какое то тошнилово и унижение памяти Дедов, которые воевали.Лучше поминать Дедов все таки посещая их могилы, чтение Намаза например, как там у славян не знаю, Попов зовут или нет.А не тасканием его лица вокруг чиновника, пусть и Акима..