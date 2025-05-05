Отправлено: - 17:06

Добринцофф: Тогда почему предприниматель должен отдавать котельную бесплатно?

Цитата:Изначально почему котельная оказалась в частных руках? Так то это всё должно и не в государственных руках а у тех кто строил и проводил трубы. Там же должны расчёты, диаметр трубы, длина и тд. Вот. И пусть они и несут ответственность. Построили. Продали. Кому продавали и за сколько? . В долг, кредит? . Должны тоже на это иметь не большой запас в случаи проблемы при оплате.