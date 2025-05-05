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≡ "Бессмертный полк"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51670
"Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 12:19
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Смотрю новости и удивляюсь - "Бессмертный полк" прошел в США, Нидерландах, Австралии, Венесуэле, Германии, Индии- а Казахстане официальное "НЕТ"! Чего боимся, перед кем прогибаемся?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7548
Re: "Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 12:19
#1
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Я не слышал что "бессмертный полк" не будет, такого быть не может, иначе я не знаю что дальше ожидать, вторая Украина
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44424
"Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 12:28
#2
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Ну ходи вокруг акимата с портретом, кто запрещает то?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16516
"Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 12:30
#3
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Да вон в соседней ветки пишут что на автобусах портреты повешали, кюр - коды для получения информации.

Зачем нагнетать на ровном месте? . Пока всё нормально. Нету не какой второй Украины

[Исправлено: Vit, 05.05.2025 - 12:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44424
Re: "Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 12:48
#4
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Цитата:
Смотрю новости и удивляюсь - "Бессмертный полк" прошел в США, Нидерландах, Австралии, Венесуэле, Германии, Индии-

Как, уже прошли?
А вообще эти Сомали или Венесуэлы знают, что праздник 9го мая и 8го по Американскому календарю?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1264
Re: "Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 13:19
#5
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Вот раздувать пока точно не надо - не во всем мире 9мая это красный день календаря. Официально.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6947
"Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 13:41
#6
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Всем желаю хорошего дня, мира. радости, добра, позитива и прекрасного настроения!

Белорусы проводят акцию «Беларусь помнит», похожую на российский «Бессмертный полк», со слов Батьки, такой вариант был предложен белорусской молодежью.

По ношению лент, чтобы не раздували и с целью пресечь возможные инсинуации, связанные с попытками в определенных кругах искусственно раскрутить данный вопрос и сделать его точкой раздора в белорусско-российских отношениях, Батька сказал, что россияне при желании могут быть с георгиевскими ленточками, а если хотят - и с белорусскими, выполненными в виде ленты цвета государственного флага с яблоневым цветом. Глава Беларуси заметил, что каждый может использовать символику по желанию и, что должно быть некое свое отличие у каждой страны.

Подробнее здесь:
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
268
Re: "Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 15:09
#7
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Во всем мире провели в выходной, ближайшему к этой дате, так как у них 8 и 9 мая не праздничные дни. У нас разрешения на проведение от местных властей нет. И насчет георгиевских лент запрет-только голубые с национальными узорами. А тому паршивцу, который предлагает ходить с портретами вокруг акимата совет один идти и куда подальше, если ему нас..ть на память дедов и прадедов, на их подвиг
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7764
Re: "Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 15:35
#8
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Вот как то в моей семье не прижился "Бессмертный полк". Не было этой традиции раньше и как то сердце не трогает. Мне кажется всё это слишком политизировано! Если идёт от сердца, от души пусть ходят, зачем запрещать! Всё это как то напоказ , лучше дома по семейному вспомнить, это моё мнение.
А так опять какое-то разделение идёт, есть "Бессмертный полк", ты за тех, нет его ты за других!
Не понимаю ни тех кто запрещает, ни тех кто упрекает, что нет этого мероприятия!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7764
"Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 15:44
#9
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Я как-то всегда с подозрением отношусь ко всем новоделам, новоязам и т.д.
Вот если бы мне молодость вернули с удовольствием сходил бы и на демонстрацию 1 мая и на парад 7 ноября! Наши однокурсники всегда сбежать старались, а для нашей компании это был повод устроить вечеринку!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1555
Re: "Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 16:11
#10
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Цитата:
Чего боимся, перед кем прогибаемся?

"— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!— Нет, не возьму.— Но почему вы отказываетесь?— Не хочу.— Вы не сочувствуете детям Германии?— Сочувствую.— А, полтинника жалко?!— Нет.— Так почему же?— Не хочу." Собачье сердце. М. Булгаков
Можно людям просто не хотеть? Нет?
И потом, едва ли кого станут гонять палками если он придет с фотографией "деда" куда-нибудь в парк, 9-го мая. И даже если соберется группа лиц с фотографиями тоже вряд ли станут гонять. А может вам просто пафос нужен, демонстративность, а не память? Ну тогда все должно быть справедливо, без парадов значит без парадов, все. А так не честно получается, одним гражданам страны нельзя проводить парад, другим можно. С чего бы вдруг?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44424
"Бессмертный полк"
Отправлено: 05.05.25 - 16:20
#11
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Цитата:
Михаил:

Цитата:
который предлагает ходить с портретами вокруг акимата совет один идти и куда подальше, если ему нас..ть на память дедов и прадедо

Ну это акимат же предложил и бегали тут с портретами вокруг акимата.
Разве это не унизительно?
Мой дед например не ради акимов воевал и носить его портрет вокруг того места, где укажет чиновник просто какое то тошнилово и унижение памяти Дедов, которые воевали.
Лучше поминать Дедов все таки посещая их могилы, чтение Намаза например, как там у славян не знаю, Попов зовут или нет.
А не тасканием его лица вокруг чиновника, пусть и Акима..
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