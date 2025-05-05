Всем желаю хорошего дня, мира. радости, добра, позитива и прекрасного настроения!
Белорусы проводят акцию «Беларусь помнит», похожую на российский «Бессмертный полк», со слов Батьки, такой вариант был предложен белорусской молодежью.
По ношению лент, чтобы не раздували и с целью пресечь возможные инсинуации, связанные с попытками в определенных кругах искусственно раскрутить данный вопрос и сделать его точкой раздора в белорусско-российских отношениях, Батька сказал, что россияне при желании могут быть с георгиевскими ленточками, а если хотят - и с белорусскими, выполненными в виде ленты цвета государственного флага с яблоневым цветом. Глава Беларуси заметил, что каждый может использовать символику по желанию и, что должно быть некое свое отличие у каждой страны.
Во всем мире провели в выходной, ближайшему к этой дате, так как у них 8 и 9 мая не праздничные дни. У нас разрешения на проведение от местных властей нет. И насчет георгиевских лент запрет-только голубые с национальными узорами. А тому паршивцу, который предлагает ходить с портретами вокруг акимата совет один идти и куда подальше, если ему нас..ть на память дедов и прадедов, на их подвиг
Вот как то в моей семье не прижился "Бессмертный полк". Не было этой традиции раньше и как то сердце не трогает. Мне кажется всё это слишком политизировано! Если идёт от сердца, от души пусть ходят, зачем запрещать! Всё это как то напоказ , лучше дома по семейному вспомнить, это моё мнение. А так опять какое-то разделение идёт, есть "Бессмертный полк", ты за тех, нет его ты за других! Не понимаю ни тех кто запрещает, ни тех кто упрекает, что нет этого мероприятия!
Я как-то всегда с подозрением отношусь ко всем новоделам, новоязам и т.д. Вот если бы мне молодость вернули с удовольствием сходил бы и на демонстрацию 1 мая и на парад 7 ноября! Наши однокурсники всегда сбежать старались, а для нашей компании это был повод устроить вечеринку!
"— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!— Нет, не возьму.— Но почему вы отказываетесь?— Не хочу.— Вы не сочувствуете детям Германии?— Сочувствую.— А, полтинника жалко?!— Нет.— Так почему же?— Не хочу." Собачье сердце. М. Булгаков Можно людям просто не хотеть? Нет? И потом, едва ли кого станут гонять палками если он придет с фотографией "деда" куда-нибудь в парк, 9-го мая. И даже если соберется группа лиц с фотографиями тоже вряд ли станут гонять. А может вам просто пафос нужен, демонстративность, а не память? Ну тогда все должно быть справедливо, без парадов значит без парадов, все. А так не честно получается, одним гражданам страны нельзя проводить парад, другим можно. С чего бы вдруг?
который предлагает ходить с портретами вокруг акимата совет один идти и куда подальше, если ему нас..ть на память дедов и прадедо
Ну это акимат же предложил и бегали тут с портретами вокруг акимата. Разве это не унизительно? Мой дед например не ради акимов воевал и носить его портрет вокруг того места, где укажет чиновник просто какое то тошнилово и унижение памяти Дедов, которые воевали. Лучше поминать Дедов все таки посещая их могилы, чтение Намаза например, как там у славян не знаю, Попов зовут или нет. А не тасканием его лица вокруг чиновника, пусть и Акима..
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