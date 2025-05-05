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≡ "Голливуд умирает". Трамп вводит 100-процентную пошлину на зарубежные фильмы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51670
"Голливуд умирает". Трамп вводит 100-процентную пошлину на зарубежные фильмы
Отправлено: 05.05.25 - 15:16
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Президент США поручил Минторгу и другим ведомствам немедленно начать подготовку к введению тарифа. Пока неясно, распространяется ли мера на фильмы в онлайн-сервисах или только на те, что выходят в кинотеатрах
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16516
"Голливуд умирает". Трамп вводит 100-процентную пошлину на зарубежные фильмы
Отправлено: 05.05.25 - 15:16
#1
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Я торентами пользуюсь. Накачаю кучу фильмов и на своём домашнем кинотеатре смотрю.

А че там Трамп запрещает, пошлины.Незнаю. Я верю нашим хакерам. Они кстати судя по всему самые сильные в мире. Антивирусы создают самые лучшие. Думаю для любителей хорошего кино не че страшного не произойдёт.

[Исправлено: Vit, 05.05.2025 - 15:17]
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