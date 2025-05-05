Отправлено: - 16:11

Чего боимся, перед кем прогибаемся?

Цитата:"— …предлагаю вам взять несколько журналов — в пользу детей Германии! По полтиннику штука!— Нет, не возьму.— Но почему вы отказываетесь?— Не хочу.— Вы не сочувствуете детям Германии?— Сочувствую.— А, полтинника жалко?!— Нет.— Так почему же?— Не хочу." Собачье сердце. М. БулгаковМожно людям просто не хотеть? Нет?И потом, едва ли кого станут гонять палками если он придет с фотографией "деда" куда-нибудь в парк, 9-го мая. И даже если соберется группа лиц с фотографиями тоже вряд ли станут гонять. А может вам просто пафос нужен, демонстративность, а не память? Ну тогда все должно быть справедливо, без парадов значит без парадов, все. А так не честно получается, одним гражданам страны нельзя проводить парад, другим можно. С чего бы вдруг?