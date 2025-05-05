Гога: Наверное это возрастное Хочу , но уже не могу Надеюсь , вы меня поняли?
Ну с возрастом то само собой, не молодеем, чаще прострелы, какие то болячки и всяко разное.. В марте или в начале апреля по моему взял какие то таблетки 4 штуки, маленькие такие и решил попробовать. Ну естественно выпил море алкоголя, и откушал одну. Потом вторую. Уже моя на мне что то там вытворяет, думаю может это она выпила таблетки, а не я, потом выпил еще две.. Двое суток не мог успокоится, сердце стучит так громко, как будто что то другое принял. Моя на вторые сутки уже говорит надоело, но надо же теперь куда то сливать энергию Короче на третьи сутки голова болела, почки схватило, и все тело болело как будто занимался спортом в качалке неделю без сна. Ходить даже не мог практически, это как на лошади без седла лететь целыми днями не натренированному, так раскорячивало мышцы. Плечи болели это как после штанги. Не считая уже как болело Там.. Как высушенный был.. Неделю где то отходил.. Пока ну их, эти таблетки..
----А вообще эти Сомали или Венесуэлы знают, что праздник 9го мая
----Венесуэла - После японского нападения на Пёрл-Харбор, Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Германией, Италией и Японией. 16 февраля 1945 года объявила войну Японии и Германии, но реального участия в войне не принимала
----Выставлять свою личную жизнь напоказ и не испытывать стеснения может человек, страдающий таким расстройством личности, как нарциссизм. Также любят выставлять свою личную жизнь напоказ личности с такой патологией характера, как истерическая психопатия (устар.термин). Третий вариант тех, кто нуждается во внимании публики: люди с выраженной акцентуацией характера по демонстративному типу. Нужно понимать, что два первых типа — это малая психиатрия, а третий тип — это самый незрелый тип личности из всех видов невротических личностей. Эмоциональные реакции человека, с акцентуацией характера по демонстративному типу — это реакции, естественные для четырехлетних детей, а не для взрослых.Всем трем вышеуказанным типам людей нужны лайки, внимание публики для того, чтобы заполнить внутреннюю пустоту новыми внешними впечатлениями. Их внутренний мир беден, эмоциональные переживания поверхностны, а представление о себе непропорционально грандиозно, не соответствует реальным заслугам
111: Ну с возрастом то само собой, не молодеем, чаще прострелы, какие то болячки и всяко разное..
С возрастом, следует должное внимание уделять здоровью. Приобрёл часы Гармин, у многих продвинутых спортсменов имеются. Чтобы следить за здоровьем много функции заложено. Ночью часы с помощью оптического датчика отслеживают фазы сна и на следующий день (нужно синхронизировать с сотовым телефоном с приложением Garmin Connect) дает общую оценку сна с ежедневным утренним отчетом, длительность сна, качество, фазы сна (длительность): глубокий, лёгкий, быстрый, среднюю частоту пульса и дыхания, минимальную частоту дыхания и.т.д. Также ежедневно даёт рекомендации по сну, типа вы спали немного меньше, чем рекомендуется, общее качество сна было низким или нормальным. Сегодня вы можете чувствовать усталость. Сегодня вам следует спать 8 часов 30 минут и.т.д. Ранее часы Полар были, функции мало было.
О. Кстати кто в курсе? А есть такие спорт-часы что б давление показывало? Я как то в магазине спросил, мне какую то шляпу показали. Реальные, нормальные есть?. Просто когда я начинаю нервничать, я заметил что давление ростет.
Vit: О. Кстати кто в курсе? А есть такие спорт-часы что б давление показывало? Я как то в магазине спросил, мне какую то шляпу показали. Реальные, нормальные есть?.
Просто когда я начинаю нервничать, я заметил что давление ростет.
Виталий, выше не реклама, сам не распространяю и не продаю такие часы, просто чтобы народ знал, в качестве ликбеза. Гармин американский бренд, производить могут на заводах в Юго-восточной Азии.
На мой взгляд давление лучше измерят тонометром дома, также практически в каждой аптеке имеются. По пульсу могу сказать, у меня часы Полар измеряют с помощью нагрудного датчика, там точно. Неоднократно проверял, сличая с показателями того-же тонометра (пульс). Даже к Сармину, мне желательно тоже приобрести дополнительно нагрудной датчик, тогда точно будут измерять.
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