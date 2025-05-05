Отправлено: - 12:09

Гога:

Наверное это возрастное Хочу , но уже не могу Надеюсь , вы меня поняли?

Цитата:Ну с возрастом то само собой, не молодеем, чаще прострелы, какие то болячки и всяко разное..В марте или в начале апреля по моему взял какие то таблетки 4 штуки, маленькие такие и решил попробовать.Ну естественно выпил море алкоголя, и откушал одну.Потом вторую.Уже моя на мне что то там вытворяет, думаю может это она выпила таблетки, а не я, потом выпил еще две..Двое суток не мог успокоится, сердце стучит так громко, как будто что то другое принял.Моя на вторые сутки уже говорит надоело, но надо же теперь куда то сливать энергиюКороче на третьи сутки голова болела, почки схватило, и все тело болело как будто занимался спортом в качалке неделю без сна.Ходить даже не мог практически, это как на лошади без седла лететь целыми днями не натренированному, так раскорячивало мышцы.Плечи болели это как после штанги.Не считая уже как болело Там..Как высушенный был..Неделю где то отходил..Пока ну их, эти таблетки..