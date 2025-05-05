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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44420
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 09:56
#6046
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Цитата:
Гога:
теперь прикрываешься женой

У нас семья, при чем тут прикрываешься?
Ты спросил про талисман, я ответил.
Что непонятно?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44420
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 12:09
#6047
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Цитата:
Гога:
Наверное это возрастное Хочу , но уже не могу Надеюсь , вы меня поняли?

Ну с возрастом то само собой, не молодеем, чаще прострелы, какие то болячки и всяко разное..
В марте или в начале апреля по моему взял какие то таблетки 4 штуки, маленькие такие и решил попробовать.
Ну естественно выпил море алкоголя, и откушал одну.
Потом вторую.
Уже моя на мне что то там вытворяет, думаю может это она выпила таблетки, а не я, потом выпил еще две..
Двое суток не мог успокоится, сердце стучит так громко, как будто что то другое принял.
Моя на вторые сутки уже говорит надоело, но надо же теперь куда то сливать энергию
Короче на третьи сутки голова болела, почки схватило, и все тело болело как будто занимался спортом в качалке неделю без сна.
Ходить даже не мог практически, это как на лошади без седла лететь целыми днями не натренированному, так раскорячивало мышцы.
Плечи болели это как после штанги.
Не считая уже как болело Там..
Как высушенный был..
Неделю где то отходил..
Пока ну их, эти таблетки..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44420
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 12:42
#6048
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О, на меня настучали?
Значит не зря я день прожил, да и тот, кто настучал..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11837
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 13:16
#6049
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----А вообще эти Сомали или Венесуэлы знают, что праздник 9го мая

----Венесуэла - После японского нападения на Пёрл-Харбор, Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Германией, Италией и Японией. 16 февраля 1945 года объявила войну Японии и Германии, но реального участия в войне не принимала
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