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≡ Портреты героев Великой Отечественной войны появились на автобусах Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51669
Портреты героев Великой Отечественной войны появились на автобусах Костаная
Отправлено: 05.05.25 - 12:31
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Рядом с портретами - QR-коды, которые, по заявлению акима города Марата ЖУНДУБАЕВА, должны вести к странице с биографией героя и информацией о его подвиге. А вы уже успели опробовать QR-коды на автобусах?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44420
Re: Портреты героев Великой Отечественной войны появились на...
Отправлено: 05.05.25 - 12:31
#1
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Цитата:
Все дома там исторические - двухэтажный на Пушкина, библиотека. Эта зона как музей будет.

И при этом все старые настоящие дома и еще что то там, снесли в угоду новостройкам..
Кстати Айткужинов напротив сегодняшнего ЦОНа на чьем месте строится?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44420
Re: Портреты героев Великой Отечественной войны появились на...
Отправлено: 05.05.25 - 12:38
#2
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А эти Коды или как их там, то разумеется это только для баранов или еще каких то животных, которые не учились нигде, ничего не читают, ничего не помнят и не знают.
Помогут ли баранам при этом какие то куар коды?
Вот в чем вопрос..
Или нас государи хотят считать необученными баранами, стадом?
Указывая даже не на новые ворота, а напоминая нам что мы тут тупые живем и ничего не знаем о наших Героях..
Я то как раз своего деда Героя помню и как то немного неловко, что мне этим дают понять, что я такой как и все в этом стаде, или мы такие все, не важно..
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