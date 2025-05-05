Re: Портреты героев Великой Отечественной войны появились на...

Отправлено: - 12:38

А эти Коды или как их там, то разумеется это только для баранов или еще каких то животных, которые не учились нигде, ничего не читают, ничего не помнят и не знают.

Помогут ли баранам при этом какие то куар коды?

Вот в чем вопрос..

Или нас государи хотят считать необученными баранами, стадом?

Указывая даже не на новые ворота, а напоминая нам что мы тут тупые живем и ничего не знаем о наших Героях..

Я то как раз своего деда Героя помню и как то немного неловко, что мне этим дают понять, что я такой как и все в этом стаде, или мы такие все, не важно..