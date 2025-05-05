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≡ Частные школы рискуют остаться без господдержки? Что происходит и как отразится на казахстанцах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51667
Частные школы рискуют остаться без господдержки? Что происходит и как отразится на казахстанцах
Отправлено: 05.05.25 - 10:18
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С момента внедрения механизма размещения государственного заказа в частных организациях в 2019 году в стране открылись порядка 800 частных школ, на что потратили 465,3 миллиарда тенге из бюджета. Теперь же министерство приняло решение сократить число школ с госфинансированием.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44414
Re: Частные школы рискуют остаться без господдержки? Что...
Отправлено: 05.05.25 - 10:18
#1
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Да, у нас сотка в месяц, ну если еще докупать что то, то наверно 120.
Частная школа это конечно удобно, хотя порой и дорого..
Мы такое пока не осиливаем..
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