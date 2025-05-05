Re: Частные школы рискуют остаться без господдержки? Что...

Отправлено: - 10:18

Да, у нас сотка в месяц, ну если еще докупать что то, то наверно 120.

Частная школа это конечно удобно, хотя порой и дорого..

Мы такое пока не осиливаем..