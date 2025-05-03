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Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51667
Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
Отправлено: 03.05.25 - 17:01
В масштабах области этот город является локомотивом в развитии многих отраслей. Он безусловный лидер по показателям оптовой и розничной торговли. При отсутствии горнодобывающих предприятий, за счет обрабатывающего сектора обеспечивает 54% объема выпуска промышленной продукции, 50% инвестиций в основной капитал, 57% вводимого в области жилья. Но данные за первый квартал 2025 года четко показали точки риска в экономическом развитии Костаная.
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1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
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- 44414
Re: Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и...
Отправлено: 03.05.25 - 17:01
Цифры накидали и довольны..
Помогут только штрафы и платные дороги..
Только дороги наши что вялый и падающий Член, но нам предлагают платить как за твердый и стоячий, забывая о том, что наши стареющие государи давно уже вышли из того возраста, в каком по легенде живет тот самый Тарзан, который удовлетворяет абсолютно всех своих сожителей и безо всяких на то денег..
Помогут только штрафы и платные дороги..
Только дороги наши что вялый и падающий Член, но нам предлагают платить как за твердый и стоячий, забывая о том, что наши стареющие государи давно уже вышли из того возраста, в каком по легенде живет тот самый Тарзан, который удовлетворяет абсолютно всех своих сожителей и безо всяких на то денег..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 843
Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
Отправлено: 03.05.25 - 22:51
Нужны реальные кадры, разбирающиеся в экономических и юридических вопросах! Другого не дано! Гос-во уже не будет дойной коровой и не будет теперь субсидировать любой бизнес, в том числе и строительный! Единственная роль гос-ва выделять землю под строительство и держать строжайший контроль в этой области, не получая взяток! В импортозависимой стране любой строительный материал завозится извне, своего никто не производит, от слова совсем, стали дармоедами и иждивенцами, рассчитывая на инвестиции, поступающие из Китая, Южной Кореи! А где миллиардеры Казахстана, почему не инвестируют в промышленность своей Родины, как принято среди них? А потому что плохо с ними работают налоговые, правоохранительные органы, которых не контролирует Правительство РК! Оно контролирует только приездом Премьера в провинцию, осмотром инвестиционного объекта и докладом о выгодности проекта! Сами ничего не производят! В стране каждая неделя одни праздники: религиозные, профессиональные, государственные и на это у всех, даже якобы бедных хватает денег! А где ответственность, разумная политика в развитии гос-ва, чтобы стать экспортной страной! Грех говорить, что гос-во стало экспортным за счет чужих инвестиционных денег, основная доля доходов будет уходить к ним, только "раб"очие будут местные и немного налогов за эксплуатацию земли и других ресурсов! Зерно и то является только сырьем, муку многие страны не покупают! Поэтому этот продукт не может являться экспортным продуктом! В общем одни цифры и удары в "грудь", что страна становится экспортной! Тратятся огромные деньги гос-вом на решение только внутренних проблем, которых тьма, особенно гос-во постаралось вырастить целое поколение иждивенцев как в бизнесе, так и среди населения! В чем преуспели так в банковских делах и налоговом секторе, который вообще не контролирует поступление налогов! Энергетика в загоне, дефицит э/энергии только начался и начинает нарастать и потом гос-во будет должником перед инвесторами! В общем денег нет, а вы держитесь за инвестиции!/
[Исправлено: абике, 03.05.2025 - 23:52]
[Исправлено: абике, 03.05.2025 - 23:52]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1948
Re: Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и...
Отправлено: 04.05.25 - 18:18
В книге «Исповедь экономического убийцы» серьёзнейшим образом критикуется внешняя политика Соединенных Штатов и ставится под сомнение идея о том, что «экономический рост приводит к росту благосостояния населения, и чем больше величина экономического роста — тем больше выгод получают широкие слои населения»[3]. Согласно автору, основные барыши от проектов получает небольшой круг дельцов, и в подтверждение своей точки зрения он приводит примеры экономического неравенства, возникающего из-за использования дешёвой рабочей силы американскими компаниями, и экологические проблемы, являющиеся следствием эксплуатации природных ресурсов[3]. В своей книге Перкинс описывает систему «корпорократии и алчности», которая, по мнению автора, представляет собой основную движущую силу в установлении власти Соединённых Штатов в глобальном масштабе, и в которой лично Джон Перкинс служил в качестве «экономического убийцы». Согласно автору от него как от сотрудника Chas. T. Main требовалось убедить лидеров в политической и финансовой сфере развивающихся стран в необходимости привлечения огромных кредитов для реализации различных проектов от таких институтов, как Всемирный банк и Агентство США по международному развитию. В свою очередь развивающиеся страны, будучи не в состоянии выплачивать неподъемные долги, были вынуждены идти на поводу Соединенных Штатов по широкому кругу вопросов, что в свою очередь, по мнению автора, приводило к политической нейтрализации местной элиты и росту экономического неравенства. В подтверждении своих слов Перкинс приводит разговоры с различными влиятельными персоналиями, такими как Грэм Грин и Омар Торрихос: «Экономический убийца» — высокооплачиваемые профессионалы, которых нанимают для того, чтобы обманывать целые страны на многие миллиарды долларов. Эти наемники занимаются тем, что перекачивают огромные суммы из Мирового банка, Агентства США по международному развитию и международных фондов «помощи» в карманы крупных корпораций и ограниченного круга богатых семей, контролирующих природные ресурсы планеты. Арсенал «экономических убийц» довольно богат и включает в себя липовые финансовые отчеты, фальсификации выборов, взятки, вымогательство, сексуальные практики и убийства. «Экономические убийцы» ведут свою игру, старую как мир, но которая благодаря расширению глобализации уже приняла «ужасающие масштабы».
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8021
Re: Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и...
Отправлено: 05.05.25 - 07:26
Цитата:///Самый значительный рост производства показали мукомолы - 227 тыс. т продукции, это больше на 39%, чем за первый квартал 2024 года.//
В этом "заслуга" Китая: - вся некачественная пшеница (4, 5 кл. и некласска) последних ДВУХ лет идёт практически вся в Китай и цены на неё диктуют китайцы и почти все мельницы в Костане, даже простаивающие последние годы запустились благодаря бездонному китайскому рынку.
В этом "заслуга" Китая: - вся некачественная пшеница (4, 5 кл. и некласска) последних ДВУХ лет идёт практически вся в Китай и цены на неё диктуют китайцы и почти все мельницы в Костане, даже простаивающие последние годы запустились благодаря бездонному китайскому рынку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8021
Re: Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и...
Отправлено: 05.05.25 - 07:27
Цитата:
Цитата:
Можно как то попроще написать- на доступном языке.
абике:
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Можно как то попроще написать- на доступном языке.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18081
Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
Отправлено: 05.05.25 - 08:18
Цитата:
Только Перкинс забывает упомянуть что больше всех от этих банков и корпораций пострадали сами сша с самым большим внешним долгом в мире
А кому должны США? Да своим же корпорациям у которых занимали бабки
Пепси, боингу, Форду, блэкроку итд
Власть в США уже давно не избирается народом а ставится сверху конгломератом корпораций в спарке со спецслужбами (где руководят также выходцы из частных корпораций вспомним что Даллес имел доли в различных активах)
Поэтому на выборах в США всегда выбор между плохим и очень плохим кандидатом,то делается специально. Никогда к выборам не подпустят более менее субъектного игрока
Это и есть то самое глубинное государство о котором в США даже дети знают и с которым ЯКОБЫ борется Трамп на самом деле являюсь плоть от плоти этого глубинного государства
Эти наемники занимаются тем, что перекачивают огромные суммы из Мирового банка, Агентства США по международному развитию и международных фондов «помощи» в карманы крупных корпораций и ограниченного круга богатых семей, контролирующих природные ресурсы планеты.
Только Перкинс забывает упомянуть что больше всех от этих банков и корпораций пострадали сами сша с самым большим внешним долгом в мире
А кому должны США? Да своим же корпорациям у которых занимали бабки
Пепси, боингу, Форду, блэкроку итд
Власть в США уже давно не избирается народом а ставится сверху конгломератом корпораций в спарке со спецслужбами (где руководят также выходцы из частных корпораций вспомним что Даллес имел доли в различных активах)
Поэтому на выборах в США всегда выбор между плохим и очень плохим кандидатом,то делается специально. Никогда к выборам не подпустят более менее субъектного игрока
Это и есть то самое глубинное государство о котором в США даже дети знают и с которым ЯКОБЫ борется Трамп на самом деле являюсь плоть от плоти этого глубинного государства
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44414
Муки больше, а жилья меньше - Текущее состояние и перспективы основных секторов в экономике Костаная обсудили в акимате
Отправлено: 05.05.25 - 09:58
Все читаю - мУки больше, жилья меньше.
Наверно и такое название подходит весьма неплохо..
Наверно и такое название подходит весьма неплохо..
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