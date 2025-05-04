НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 403 из 403«1...401402403
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27574
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 19:04
#6031
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Как бы сразу так и было сказано. странно что вы этого не заметили.

Да я просто до сих пор в растерянности после удаления моего поста, когда я скопипастил с ленты что-то, а ссылку отказался предоставить Абайке, сказал сам ищи. И удалили меня. Больше такого не повторится.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 20:31
#6032
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни одного мнения пользователя с форума, только одни инстасамки и инстасамцы.
НГ пошла новыми путями..

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27574
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 20:38
#6033
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ни одного мнения пользователя с форума, только одни инстасамки и инстасамцы. НГ пошла новыми путями..

Благодаря тебе тут больше не делятся мнениями - один сплошной срач, который не прекратится, пока ты не уйдешь на заслуженный отдых к остальным инстосамцам. :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27574
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 20:43
#6034
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты хочешь, чтобы НГ публиковала в газете твои перлы типа этого?

Цитата:
111: У нас в КЗ инфляция похожа как в том анеГдоте, на Член голодного Афроафриканца, который в степи увидел одинокую белокурую девушку.. И наверное немного необразованную глупышку. Как то же она в степи там оказалась.. А теперь оказались вместо нее в степи каким то образом мы, казалось образованные и умные, один на один с этим Членом, ой, то есть с инфляцией, которая вонзается нам во все наши естественные щели по хлеще любого БДСМ..


Цитата:
111: любовь к похожему на Великий презерватив Великому Рыжем


Цитата:
111: Дадим прекрасным китайцам по новой методичке автора свое самое интимное место , что дают в таких случаях, стоя на коленях


У тебя в последнее время только члены, презервативы и БДСМ на уме. Позорище.

[Исправлено: maxsaf, 05.05.2025 - 10:37]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 22:32
#6035
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
один сплошной срач, который не прекратится, по

Ты где его видишь?
Возможно ты сам его делаешь?
Я то лишь выражаю собственное мнение насчет политики государства.
Это теперь называется СРАЧ?
Ты что, защитнеГ чиновников и воров?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 22:34
#6036
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
когда я скопипастил с ленты что-то, а ссылку отказался предоставить Абайке, сказа

Да, у нас Стучать пока что не в моде..
Ну пока что..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 23:07
#6037
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня хороший день..
Не знаю, но вот когда на могилы ходишь, ты как бы говоришь с ними, ты там голый как при рождении, как и они сейчас, и мы говорим на равных..
Ты понимаешь, что скоро там с ними будешь, и не важно через какое время и потому ты не говоришь один, в эту игру под названием Жизнь ты говоришь уже с теми, кто на другом берегу, вдвоем..
Да уж..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 23:37
#6038
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

---Ты не видел Наташку?И на ней крест русскый?---
---Вообще -то про тебя спрашивал . Но ты привык прикрываться сыном ( про изучение казахского языка ) , теперь прикрываешься женой :lol: :lol: :-x
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.05.25 - 23:53
#6039
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Твой коммент ---***играющий на наши сотни миллионов долларов, которые мы платим в бюджет..***
----И снова твой коммент ---***Меня не устраивает это стадное слово ВСЕ..***
----Ничего не заметил ? Противоречишь сам себе .Кстати , ты часто пишешь от имени всех казахстанцев :-x :lol: :lol:
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 00:10
#6040
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У тебя в последнее время только члены, презервативы и БДСМ на уме. Позорище.

====Наверное это возрастное :-x :lol: Хочу , но уже не могу :-x Надеюсь , вы меня поняли?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 00:15
#6041
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У тебя в последнее время только члены, презервативы и БДСМ на уме. Позорище.

---Хочу прокомментировать , но удалять .Сниму фото коммента . При Ольге Германовне эти комменты удалили бы .Кстати , учился с ней в пединституте , правда на другом факультете .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11836
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 00:44
#6042
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---Жду сегодня бана!!!
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8021
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 07:03
#6043
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
ты часто пишешь от имени всех казахстанцев



Раньше при царе Горохе, было так:"...Мы, Николай Второй, - повелитель Всея Руси, Император Российский и так далее...."

Цитата:
Гога:
При Ольге Германовне эти комменты удалили бы



При ней как мне кажеться, была другая политика: - предпочтение было ( это не афишировалось, но негласно была такая направленность ) мягкое, ненавязчивое, у русскоязычных участников форума.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1554
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 08:14
#6044
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да я просто до сих пор в растерянности после удаления моего поста, когда я скопипастил с ленты что-то,

Ну, тут я согласен отчасти. Замысловато правило сочинили. Лично мое мнение по этому вопросу такое, чтобы без экивоков и всяких двусмысленностей, если как вы говорите "скопипастил" текст откуда-то и поместил сюда как он есть, то ссылка нужна. в конце концов и на самом ресурсе откуда текст скопирован наверняка где-то есть пункт типа "при использовании материалов...и т.д....ссылка на ресурс обязательна"
Если же прочитал что-то где-то и передал прочитанное своими словами, то тут уже по желанию. Конечно правилом хорошего тона будет хотя бы текстовая отсылка "мол де я вот там-то прочитал статью..." и дальше вольный пересказ статьи как её понял комментатор. Но много ль тут нас стремящихся к "хорошему тону"?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27574
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 05.05.25 - 09:30
#6045
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
у русскоязычных участников форума.

Гыы, так тут других и нету :lol:
Профайл
Страница 403 из 403«1...401402403
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, maxsaf

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS