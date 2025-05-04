Карачун: Как бы сразу так и было сказано. странно что вы этого не заметили.
Да я просто до сих пор в растерянности после удаления моего поста, когда я скопипастил с ленты что-то, а ссылку отказался предоставить Абайке, сказал сам ищи. И удалили меня. Больше такого не повторится.
Ты хочешь, чтобы НГ публиковала в газете твои перлы типа этого?
Цитата:
111: У нас в КЗ инфляция похожа как в том анеГдоте, на Член голодного Афроафриканца, который в степи увидел одинокую белокурую девушку.. И наверное немного необразованную глупышку. Как то же она в степи там оказалась.. А теперь оказались вместо нее в степи каким то образом мы, казалось образованные и умные, один на один с этим Членом, ой, то есть с инфляцией, которая вонзается нам во все наши естественные щели по хлеще любого БДСМ..
Цитата:
111: любовь к похожему на Великий презерватив Великому Рыжем
Цитата:
111: Дадим прекрасным китайцам по новой методичке автора свое самое интимное место , что дают в таких случаях, стоя на коленях
У тебя в последнее время только члены, презервативы и БДСМ на уме. Позорище.
Сегодня хороший день.. Не знаю, но вот когда на могилы ходишь, ты как бы говоришь с ними, ты там голый как при рождении, как и они сейчас, и мы говорим на равных.. Ты понимаешь, что скоро там с ними будешь, и не важно через какое время и потому ты не говоришь один, в эту игру под названием Жизнь ты говоришь уже с теми, кто на другом берегу, вдвоем.. Да уж..
Твой коммент ---***играющий на наши сотни миллионов долларов, которые мы платим в бюджет..*** ----И снова твой коммент ---***Меня не устраивает это стадное слово ВСЕ..*** ----Ничего не заметил ? Противоречишь сам себе .Кстати , ты часто пишешь от имени всех казахстанцев
maxsaf: Да я просто до сих пор в растерянности после удаления моего поста, когда я скопипастил с ленты что-то,
Ну, тут я согласен отчасти. Замысловато правило сочинили. Лично мое мнение по этому вопросу такое, чтобы без экивоков и всяких двусмысленностей, если как вы говорите "скопипастил" текст откуда-то и поместил сюда как он есть, то ссылка нужна. в конце концов и на самом ресурсе откуда текст скопирован наверняка где-то есть пункт типа "при использовании материалов...и т.д....ссылка на ресурс обязательна" Если же прочитал что-то где-то и передал прочитанное своими словами, то тут уже по желанию. Конечно правилом хорошего тона будет хотя бы текстовая отсылка "мол де я вот там-то прочитал статью..." и дальше вольный пересказ статьи как её понял комментатор. Но много ль тут нас стремящихся к "хорошему тону"?
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