Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 09:24

Вы, два идиота!

Как вы посмели залесть со своими тупыми разборками в Деревеньку?

Тихое, мирное место, созданное Виком!

Вам флуда мало?

111-й, ты испоганил последнюю чистую от тебя тему на форуме!