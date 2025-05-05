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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11836
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:45
#9001
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Всё . Надоел . Спать пора .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:49
#9002
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Цитата:
Гога:
Всё . Надоел . Спать пора .

Я надоел или ты мне?
Ты вроде как сам начал доё...пываться..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 07:19
#9003
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Цитата:
111:
Вот так стоим тут



Оградка у могилы широкая: - видать наверное с запасом на будущее для ещё одного человека.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4263
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 09:24
#9004
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Вы, два идиота!
Как вы посмели залесть со своими тупыми разборками в Деревеньку?
Тихое, мирное место, созданное Виком!
Вам флуда мало?
111-й, ты испоганил последнюю чистую от тебя тему на форуме!
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