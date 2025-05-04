Отправлено: - 20:43

111: У нас в КЗ инфляция похожа как в том анеГдоте, на Член голодного Афроафриканца, который в степи увидел одинокую белокурую девушку.. И наверное немного необразованную глупышку. Как то же она в степи там оказалась.. А теперь оказались вместо нее в степи каким то образом мы, казалось образованные и умные, один на один с этим Членом, ой, то есть с инфляцией, которая вонзается нам во все наши естественные щели по хлеще любого БДСМ..

111: любовь к похожему на Великий презерватив Великому Рыжем

111: Дадим прекрасным китайцам по новой методичке автора свое самое интимное место , что дают в таких случаях, стоя на коленях

[Исправлено: maxsaf, 05.05.2025 - 10:37]

Ты хочешь, чтобы НГ публиковала в газете твои перлы типа этого?Цитата:Цитата:Цитата:У тебя в последнее время только члены, презервативы и БДСМ на уме. Позорище.