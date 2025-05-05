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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 600 из 601«1...598599600601»
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11835
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:14
#8986
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Цитата:
111:
Как мне сказала Наташка

---А своей головы нет ? Только как она скажет ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11835
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:18
#8987
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Цитата:
111:
Как мне сказала Наташка,

----Всё , Наташка сказала - спать :lol: :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:21
#8988
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Цитата:
Гога:
-А своей головы нет ?

Она истинно русская, из староверцев.
Почему я не должен слушать ее?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:26
#8989
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Цитата:
Гога:
Только как она скажет ?

Она же меня и погнала на годовщину к Алексу еще задолго до.
Она истинно православная и знает что говорит и я прислушиваюсь к ней.
А что, православие это плохо?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11835
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:26
#8990
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Цитата:
111:
что я это говорил про поминки?

---Причем тут поминки ? И вырезали 7 миллионов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:26
#8991
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Цитата:
Гога:
Только как она скажет ?

У тебя жена ничто и никто?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11835
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:27
#8992
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Цитата:
111:
А что, православие это плохо?

---Так переходи в него :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:29
#8993
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Цитата:
Гога:
Причем тут поминки ? И

Я вообще то про поминки Алексу, в доброй теме у покойного Дракоши.
А ты тут разборки хочешь устроить, не уважая при этом память к нашему коллеге.
Хоть бы немного для приличия промолчал или бы спросил хоть что то о нем , пусть и незначительное.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11835
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:33
#8994
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Цитата:
111:
спросил хоть что то о нем

--Ну давай , скажи что - нибудь
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11835
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:35
#8995
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Цитата:
Гога:
---Так переходи в него

----Когда перейдешь ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:38
#8996
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Цитата:
Гога:
Ну давай , скажи что - нибудь

Что?
Сейчас подозвал к себе жену, я то лежу на полу в зале, сказал что что то хочу ей важное сказать, она села на коленки и я ее поцеловал в нос, губы, щеки, и она пошла укачивать ребенка, как всегда и в который год.
А после этого говорит что сказать то хотел и не услышав ответа говорит зае...пал уже..
Но почему то приходит постоянно все равно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:40
#8997
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Цитата:
Гога:
Ну давай , скажи что - нибудь

Цитата:
111:
У тебя жена ничто и никто?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11835
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:41
#8998
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Цитата:
111:
говорит зае...пал уже..

---Оказывается не только её , но и форумчан !?!?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11835
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:44
#8999
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Цитата:
111:
111: У тебя жена ничто и никто?

---В отличие от тебя , про свою личную жизнь здесь не распространя́юсь . И фото не выставляю
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44409
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:44
#9000
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Цитата:
Гога:
---Оказывается не только её , но и форумчан !?!?

Ну речь то об Алексе и годовщине смерти его.
Тебя интересует моя жена?
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Страница 600 из 601«1...598599600601»
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