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Гога:

Ну давай , скажи что - нибудь

Цитата:Что?Сейчас подозвал к себе жену, я то лежу на полу в зале, сказал что что то хочу ей важное сказать, она села на коленки и я ее поцеловал в нос, губы, щеки, и она пошла укачивать ребенка, как всегда и в который год.А после этого говорит что сказать то хотел и не услышав ответа говорит зае...пал уже..Но почему то приходит постоянно все равно..