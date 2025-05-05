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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:14
Цитата:
---А своей головы нет ? Только как она скажет ?
111:
Как мне сказала Наташка
Как мне сказала Наташка
---А своей головы нет ? Только как она скажет ?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:18
Цитата:
----Всё , Наташка сказала - спать
111:
Как мне сказала Наташка,
Как мне сказала Наташка,
----Всё , Наташка сказала - спать
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:21
Цитата:
Она истинно русская, из староверцев.
Почему я не должен слушать ее?
Гога:
-А своей головы нет ?
-А своей головы нет ?
Она истинно русская, из староверцев.
Почему я не должен слушать ее?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:26
Цитата:
Она же меня и погнала на годовщину к Алексу еще задолго до.
Она истинно православная и знает что говорит и я прислушиваюсь к ней.
А что, православие это плохо?
Гога:
Только как она скажет ?
Только как она скажет ?
Она же меня и погнала на годовщину к Алексу еще задолго до.
Она истинно православная и знает что говорит и я прислушиваюсь к ней.
А что, православие это плохо?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:26
Цитата:
---Причем тут поминки ? И вырезали 7 миллионов.
111:
что я это говорил про поминки?
что я это говорил про поминки?
---Причем тут поминки ? И вырезали 7 миллионов.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:26
Цитата:
У тебя жена ничто и никто?
Гога:
Только как она скажет ?
Только как она скажет ?
У тебя жена ничто и никто?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:27
Цитата:
---Так переходи в него
111:
А что, православие это плохо?
А что, православие это плохо?
---Так переходи в него
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:29
Цитата:
Я вообще то про поминки Алексу, в доброй теме у покойного Дракоши.
А ты тут разборки хочешь устроить, не уважая при этом память к нашему коллеге.
Хоть бы немного для приличия промолчал или бы спросил хоть что то о нем , пусть и незначительное.
Гога:
Причем тут поминки ? И
Причем тут поминки ? И
Я вообще то про поминки Алексу, в доброй теме у покойного Дракоши.
А ты тут разборки хочешь устроить, не уважая при этом память к нашему коллеге.
Хоть бы немного для приличия промолчал или бы спросил хоть что то о нем , пусть и незначительное.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:33
Цитата:
--Ну давай , скажи что - нибудь
111:
спросил хоть что то о нем
спросил хоть что то о нем
--Ну давай , скажи что - нибудь
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:35
Цитата:
----Когда перейдешь ?
Гога:
---Так переходи в него
---Так переходи в него
----Когда перейдешь ?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:38
Цитата:
Что?
Сейчас подозвал к себе жену, я то лежу на полу в зале, сказал что что то хочу ей важное сказать, она села на коленки и я ее поцеловал в нос, губы, щеки, и она пошла укачивать ребенка, как всегда и в который год.
А после этого говорит что сказать то хотел и не услышав ответа говорит зае...пал уже..
Но почему то приходит постоянно все равно..
Гога:
Ну давай , скажи что - нибудь
Ну давай , скажи что - нибудь
Что?
Сейчас подозвал к себе жену, я то лежу на полу в зале, сказал что что то хочу ей важное сказать, она села на коленки и я ее поцеловал в нос, губы, щеки, и она пошла укачивать ребенка, как всегда и в который год.
А после этого говорит что сказать то хотел и не услышав ответа говорит зае...пал уже..
Но почему то приходит постоянно все равно..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:40
Цитата:
Цитата:
Гога:
Ну давай , скажи что - нибудь
Ну давай , скажи что - нибудь
Цитата:
111:
У тебя жена ничто и никто?
У тебя жена ничто и никто?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:41
Цитата:
---Оказывается не только её , но и форумчан !?!?
111:
говорит зае...пал уже..
говорит зае...пал уже..
---Оказывается не только её , но и форумчан !?!?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:44
Цитата:
---В отличие от тебя , про свою личную жизнь здесь не распространя́юсь . И фото не выставляю
111:
111: У тебя жена ничто и никто?
111: У тебя жена ничто и никто?
---В отличие от тебя , про свою личную жизнь здесь не распространя́юсь . И фото не выставляю
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:44
Цитата:
Ну речь то об Алексе и годовщине смерти его.
Тебя интересует моя жена?
Гога:
---Оказывается не только её , но и форумчан !?!?
---Оказывается не только её , но и форумчан !?!?
Ну речь то об Алексе и годовщине смерти его.
Тебя интересует моя жена?
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