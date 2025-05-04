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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51666
Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 04.05.25 - 09:36
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Недавно в «НГ» появилась публикация, которая вызвала у меня недоумение. Автор ссылается на президента, с цитатой из речи которого трудно не согласиться. Лично я не знаю ни одного политика, который бы там выразил иное мнение. Тогда в чем смысл «истерии по поводу»?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1948
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 05.05.25 - 01:03
#15
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Цитата:
Vit:
Даже я имея уже визу на много лет и то чёт в сомнениях ехать. Просто был. Тяжело у вас.


.....Vit работы не будет сядем на социал,украинцев больше ляма приехало сидят на социалке и не дуют в дуду,на работу палкой не выгонишь,у нас скоро сезон клубники начинается большой дифецит кадров работать не кому.......
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1948
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 05.05.25 - 01:10
#16
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Цитата:
Vit:
. Просто был. Тяжело у вас

.....извени за любопытство в чём тяжесть?да быть одно а жить другое...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44401
Феодор МАЦУКАТОВ: Игры с пластилиновым разумом
Отправлено: 05.05.25 - 01:17
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
ты Марик саглосишься по ночам работать и в 4ре утра

Быть в качестве мигранта раба, конечно нет.
Если кому то нравится, мне без разницы.
Речь тут идет о добропорядочных гражданах, а не о каком то не местном отребье, которое на своей Родине не могло хоть что то заработать..
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