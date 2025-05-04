Отправлено: - 01:03

Vit:

Даже я имея уже визу на много лет и то чёт в сомнениях ехать. Просто был. Тяжело у вас.

Цитата:.....Vit работы не будет сядем на социал,украинцев больше ляма приехало сидят на социалке и не дуют в дуду,на работу палкой не выгонишь,у нас скоро сезон клубники начинается большой дифецит кадров работать не кому.......