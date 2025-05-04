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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16511
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 17:17
#8971
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Цитата:
111: На плите прочитай, Батанов Александр Михайлович
Неё. Мы вроде про Виктора немца толкуем уже. Ты просто не правильно понял.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 17:18
#8972
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Цитата:
Vit:
Какие данные Гога?.

-----Фамилия и имя . Я так нашел своего знакомого . И ещё дата смерти .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 17:35
#8973
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Цитата:
Vit:
Ты просто не правильно понял.

---А он всегда всё неправильно понимает , только то , что ему выгодно :lol: :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44401
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 19:13
#8974
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Цитата:
Гога:

Цитата:
понял. ---А он всегда всё неправильно понимает , только то , что ему выгодно :lol: :lol: :lol:

Ты даже на смертном одре готов ругаться и спорить..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:03
#8975
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Цитата:
111:
Ты даже на смертном одре готов ругаться и спорить..

---Не , просто твои глупости не переношу.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44401
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:41
#8976
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Цитата:
Гога:
Не , просто твои глупости не переношу.

То есть в канун годовщины нашего пользователя, ты выбрал ругань и склоки, а не его память, о нём то есть?
Ты не смог просто сдержаться и не выставлять себя умнейшим тут на форуме в годовщину смерти твоего друга?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44401
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:50
#8977
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У меня сегодня сейчас так , память..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:53
#8978
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Цитата:
111:
У меня сегодня сейчас так , память..

----Приятного аппетита

[Исправлено: Гога, 04.05.2025 - 23:04]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44401
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:56
#8979
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Цитата:
Гога:
смысле в час ночи пожрать ? Память ???

Да, не всегда получается вовремя приготовить, но память, она должна иметь место и какая разница, когда ты помнишь.
Я помню сейчас
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:59
#8980
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Цитата:
111:

Приятного аппетита :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Гога, 04.05.2025 - 23:03]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44401
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:00
#8981
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Я свою просто попросил, сделай так, как было на годовщине Алекса, а там было всё вкусно, она попробовала сделать так же, потому что сегодня мы ходили на могилку и иы отмечаем сами годовщину
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44401
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:02
#8982
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Цитата:
Гога:
Тебе лишишь пожрать . Дурак ты и идиот

На поминках все дураки и идиоты, как ты их видишь?
Да, я наелся на поминках до отвала, меня угостили родственники Алекса, значит все мы идиоты?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11826
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:08
#8983
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Цитата:
111:
значит все мы

----За всех не отвечай .
--***----И снова твой коммент ---***Меня не устраивает это стадное слово ВСЕ..***----Ничего не заметил ? Противоречишь сам себе .Кстати , ты часто пишешь от имени всех казахстанцев
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44401
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:09
#8984
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Как мне сказала Наташка, ты обязан все съесть, чем тебя угощают.
Или сказать НОУ, НОУ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44401
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:10
#8985
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Цитата:
Гога:
Меня не устраивает это стадное слово

То есть ты говоришь, что я это говорил про поминки?
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