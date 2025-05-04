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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16511
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 17:17
Цитата:
111: На плите прочитай, Батанов Александр МихайловичНеё. Мы вроде про Виктора немца толкуем уже. Ты просто не правильно понял.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 17:18
Цитата:
-----Фамилия и имя . Я так нашел своего знакомого . И ещё дата смерти .
Vit:
Какие данные Гога?.
Какие данные Гога?.
-----Фамилия и имя . Я так нашел своего знакомого . И ещё дата смерти .
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 17:35
Цитата:
---А он всегда всё неправильно понимает , только то , что ему выгодно
Vit:
Ты просто не правильно понял.
Ты просто не правильно понял.
---А он всегда всё неправильно понимает , только то , что ему выгодно
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 04.05.25 - 19:13
Цитата:
Цитата:
Ты даже на смертном одре готов ругаться и спорить..
Гога:
Цитата:
понял. ---А он всегда всё неправильно понимает , только то , что ему выгодно
Ты даже на смертном одре готов ругаться и спорить..
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:03
Цитата:
---Не , просто твои глупости не переношу.
111:
Ты даже на смертном одре готов ругаться и спорить..
Ты даже на смертном одре готов ругаться и спорить..
---Не , просто твои глупости не переношу.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:41
Цитата:
То есть в канун годовщины нашего пользователя, ты выбрал ругань и склоки, а не его память, о нём то есть?
Ты не смог просто сдержаться и не выставлять себя умнейшим тут на форуме в годовщину смерти твоего друга?
Гога:
Не , просто твои глупости не переношу.
Не , просто твои глупости не переношу.
То есть в канун годовщины нашего пользователя, ты выбрал ругань и склоки, а не его память, о нём то есть?
Ты не смог просто сдержаться и не выставлять себя умнейшим тут на форуме в годовщину смерти твоего друга?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:50
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:53
Цитата:
----Приятного аппетита
[Исправлено: Гога, 04.05.2025 - 23:04]
111:
У меня сегодня сейчас так , память..
У меня сегодня сейчас так , память..
----Приятного аппетита
[Исправлено: Гога, 04.05.2025 - 23:04]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:56
Цитата:
Да, не всегда получается вовремя приготовить, но память, она должна иметь место и какая разница, когда ты помнишь.
Я помню сейчас
Гога:
смысле в час ночи пожрать ? Память ???
смысле в час ночи пожрать ? Память ???
Да, не всегда получается вовремя приготовить, но память, она должна иметь место и какая разница, когда ты помнишь.
Я помню сейчас
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 00:59
Цитата:
Приятного аппетита
[Исправлено: Гога, 04.05.2025 - 23:03]
111:
Приятного аппетита
[Исправлено: Гога, 04.05.2025 - 23:03]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:00
Я свою просто попросил, сделай так, как было на годовщине Алекса, а там было всё вкусно, она попробовала сделать так же, потому что сегодня мы ходили на могилку и иы отмечаем сами годовщину
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:02
Цитата:
На поминках все дураки и идиоты, как ты их видишь?
Да, я наелся на поминках до отвала, меня угостили родственники Алекса, значит все мы идиоты?
Гога:
Тебе лишишь пожрать . Дурак ты и идиот
Тебе лишишь пожрать . Дурак ты и идиот
На поминках все дураки и идиоты, как ты их видишь?
Да, я наелся на поминках до отвала, меня угостили родственники Алекса, значит все мы идиоты?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:08
Цитата:
----За всех не отвечай .
--***----И снова твой коммент ---***Меня не устраивает это стадное слово ВСЕ..***----Ничего не заметил ? Противоречишь сам себе .Кстати , ты часто пишешь от имени всех казахстанцев
111:
значит все мы
значит все мы
----За всех не отвечай .
--***----И снова твой коммент ---***Меня не устраивает это стадное слово ВСЕ..***----Ничего не заметил ? Противоречишь сам себе .Кстати , ты часто пишешь от имени всех казахстанцев
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:09
Как мне сказала Наташка, ты обязан все съесть, чем тебя угощают.
Или сказать НОУ, НОУ?
Или сказать НОУ, НОУ?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 05.05.25 - 01:10
Цитата:
То есть ты говоришь, что я это говорил про поминки?
Гога:
Меня не устраивает это стадное слово
Меня не устраивает это стадное слово
То есть ты говоришь, что я это говорил про поминки?
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