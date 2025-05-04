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≡ Гол на 89-й минуте решил исход матча «Тобола» в КПЛ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51666
Гол на 89-й минуте решил исход матча «Тобола» в КПЛ
Отправлено: 04.05.25 - 22:42
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Хозяева владели небольшим преимуществом на протяжении всей встречи, сумев открыть счет после красивого удара Николая Сигневича, они пропустили перед перерывом, когда Дарко Зорич головой замкнул навес Руслана Валиуллина.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44393
Re: Гол на 89-й минуте решил исход матча «Тобола» в КПЛ
Отправлено: 04.05.25 - 22:42
#1
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Бедный Тобол, играющий на наши сотни миллионов долларов, которые мы платим в бюджет..
Бабло за платные полуразрушенные трассы тоже к вам уходят?
То есть тобольская мафиозная мафия с 90х вернулась к нам обратно?
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