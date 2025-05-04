Re: Гол на 89-й минуте решил исход матча «Тобола» в КПЛ

Отправлено: - 22:42

Бедный Тобол, играющий на наши сотни миллионов долларов, которые мы платим в бюджет..

Бабло за платные полуразрушенные трассы тоже к вам уходят?

То есть тобольская мафиозная мафия с 90х вернулась к нам обратно?