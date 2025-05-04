Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51666
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 15:21
Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Казахстан занял в нем 141 место, набрав 39,34 балла из 100 возможных. По соседству расположились Кыргызстан (144 место), Узбекистан (148) и Таджикистан (153).
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44393
Re: Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы...
Отправлено: 04.05.25 - 15:21
Re: Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы...
Отправлено: 04.05.25 - 19:08
При Елбасы - 158 место, при Токаеве - 141 место: - прогресс.
При этом и старорежимный министр и жанаказахстанский министр - недовольны и считают необьективным результат рейтинга.
При этом и старорежимный министр и жанаказахстанский министр - недовольны и считают необьективным результат рейтинга.
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 19:13
Цитата:
По глазам видно что под маской ты улыбаешься, значит не все так плохо со свободой слова, иначе к тебе уже давно пришли бы, ну или вызвали на беседу.
Цитата:
Ну, получается что они правы. У Марика Максимальный уровень свободы слова, пишет все что можно и нельзя.
111:
нам государство старается всем дать такие маски
нам государство старается всем дать такие маски
По глазам видно что под маской ты улыбаешься, значит не все так плохо со свободой слова, иначе к тебе уже давно пришли бы, ну или вызвали на беседу.
Цитата:
ACROS:
недовольны и считают необьективным результат рейтинга
недовольны и считают необьективным результат рейтинга
Ну, получается что они правы. У Марика Максимальный уровень свободы слова, пишет все что можно и нельзя.
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 19:48
Цитата:
Надо полагать: к вам ЧАСТО приходят или ЧАСТО вызывают на беседу, что вы ЧАСТО зависаете на НАШЕМ форуме, нежели на ИХ.
Цитата:
Наверное и правильней будет спросить у этих: - которые периодически и главное БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО - просят место и время для своих каких то акции, а им постоянно говорят что места заняты и там постоянно или РЕМОНТ и УБОРКА территории или какая то ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ акция или митинг жас-отановцев и прочей прогрессивной казахской молодёж.
maxsaf:
иначе к тебе уже давно пришли бы, ну или вызвали на беседу.
иначе к тебе уже давно пришли бы, ну или вызвали на беседу.
Надо полагать: к вам ЧАСТО приходят или ЧАСТО вызывают на беседу, что вы ЧАСТО зависаете на НАШЕМ форуме, нежели на ИХ.
Цитата:
maxsaf:
пишет все что можно и нельзя
пишет все что можно и нельзя
Наверное и правильней будет спросить у этих: - которые периодически и главное БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО - просят место и время для своих каких то акции, а им постоянно говорят что места заняты и там постоянно или РЕМОНТ и УБОРКА территории или какая то ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ акция или митинг жас-отановцев и прочей прогрессивной казахской молодёж.
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 20:16
Цитата:
Все может быть, не проверял.
ACROS:
Надо полагать: к вам ЧАСТО приходят или ЧАСТО вызывают на беседу, что вы ЧАСТО зависаете на НАШЕМ форуме, нежели на ИХ.
Надо полагать: к вам ЧАСТО приходят или ЧАСТО вызывают на беседу, что вы ЧАСТО зависаете на НАШЕМ форуме, нежели на ИХ.
Все может быть, не проверял.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 843
Re: Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы...
Отправлено: 04.05.25 - 21:25
Свобода слова-это плюрализм мнений! Такое уже было 34 года назад, благодаря свободе слова СССР развалили, пришло ЦРУ, ваучеры с Чубайсом, Гайдаром, Абрамовичем, Березовским, волонтеры из США, Европы, рис Анкл Бенс, а народ даже не пикнул, а наоборот поднял на пьедестал Ельцина,Шушкевича, Кравчука, обещавших создать экономически независимые страны с полной демократией! Где они? Их нет! А капитализм есть в их странах и уже в Казахстане! Общество разделилось благодаря свободе слова на бедняков, середняков, богатых и сверхбогатых! Остается продолжать плюрализм мнений (свободу слова), чтобы из искры возгорелось пламя и затем весь мир разрушить до основания, а затем .....?
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 21:35
Цитата:
Конкретно: - вы что то ПРЕДЛАГАЕТЕ ?
Или: РАССТРЕЛЯТЬ!!!
абике:
Остается продолжать
Остается продолжать
Конкретно: - вы что то ПРЕДЛАГАЕТЕ ?
Или: РАССТРЕЛЯТЬ!!!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1263
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 22:12
В конституции указано что в кз есть свобода слова и цензура Запрещена(!).
Но цифра говорит сама за себя.
Для отслеживания неугодных комментариев и комментаторов придумали даже привязку к номеру телефона (который привязан к ИИНу для более быстрой идентификации). Чуть слово "против шерсти" - пост удаляется, авто находится. Удивительно, но факт - телефонных мошенников найти не могут, а человека в интернете - за милую душу. Чудеса в решете)))
[Исправлено: vofkakst, 04.05.2025 - 22:18]
Но цифра говорит сама за себя.
Для отслеживания неугодных комментариев и комментаторов придумали даже привязку к номеру телефона (который привязан к ИИНу для более быстрой идентификации). Чуть слово "против шерсти" - пост удаляется, авто находится. Удивительно, но факт - телефонных мошенников найти не могут, а человека в интернете - за милую душу. Чудеса в решете)))
[Исправлено: vofkakst, 04.05.2025 - 22:18]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44393
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 22:37
Цитата:
Нет, многое, что я хочу, не пишу.
Вот в этом и проблема..
Свободы у нас как не было, а теперь даже много хуже.
Как собственно и у вас, если Трампа не похвплишь, не проживешь..
maxsaf:
Марика Максимальный уровень свободы слова, пишет все что можно и нельзя
Марика Максимальный уровень свободы слова, пишет все что можно и нельзя
Нет, многое, что я хочу, не пишу.
Вот в этом и проблема..
Свободы у нас как не было, а теперь даже много хуже.
Как собственно и у вас, если Трампа не похвплишь, не проживешь..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 95, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 95
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать