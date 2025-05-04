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≡  Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51666
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 15:21
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Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Казахстан занял в нем 141 место, набрав 39,34 балла из 100 возможных. По соседству расположились Кыргызстан (144 место), Узбекистан (148) и Таджикистан (153).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44393
Re: Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы...
Отправлено: 04.05.25 - 15:21
#1
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Да, нам государство старается всем дать такие маски, и за наши штрафы

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8017
Re: Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы...
Отправлено: 04.05.25 - 19:08
#2
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При Елбасы - 158 место, при Токаеве - 141 место: - прогресс.

При этом и старорежимный министр и жанаказахстанский министр - недовольны и считают необьективным результат рейтинга.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27572
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 19:13
#3
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Цитата:
111:
нам государство старается всем дать такие маски

По глазам видно что под маской ты улыбаешься, значит не все так плохо со свободой слова, иначе к тебе уже давно пришли бы, ну или вызвали на беседу.

Цитата:
ACROS:
недовольны и считают необьективным результат рейтинга

Ну, получается что они правы. У Марика Максимальный уровень свободы слова, пишет все что можно и нельзя.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8017
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 19:48
#4
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Цитата:
maxsaf:
иначе к тебе уже давно пришли бы, ну или вызвали на беседу.



Надо полагать: к вам ЧАСТО приходят или ЧАСТО вызывают на беседу, что вы ЧАСТО зависаете на НАШЕМ форуме, нежели на ИХ.

Цитата:
maxsaf:
пишет все что можно и нельзя


Наверное и правильней будет спросить у этих: - которые периодически и главное БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО - просят место и время для своих каких то акции, а им постоянно говорят что места заняты и там постоянно или РЕМОНТ и УБОРКА территории или какая то ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ акция или митинг жас-отановцев и прочей прогрессивной казахской молодёж.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27572
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 20:16
#5
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Цитата:
ACROS:
Надо полагать: к вам ЧАСТО приходят или ЧАСТО вызывают на беседу, что вы ЧАСТО зависаете на НАШЕМ форуме, нежели на ИХ.

Все может быть, не проверял.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
843
Re: Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы...
Отправлено: 04.05.25 - 21:25
#6
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Свобода слова-это плюрализм мнений! Такое уже было 34 года назад, благодаря свободе слова СССР развалили, пришло ЦРУ, ваучеры с Чубайсом, Гайдаром, Абрамовичем, Березовским, волонтеры из США, Европы, рис Анкл Бенс, а народ даже не пикнул, а наоборот поднял на пьедестал Ельцина,Шушкевича, Кравчука, обещавших создать экономически независимые страны с полной демократией! Где они? Их нет! А капитализм есть в их странах и уже в Казахстане! Общество разделилось благодаря свободе слова на бедняков, середняков, богатых и сверхбогатых! Остается продолжать плюрализм мнений (свободу слова), чтобы из искры возгорелось пламя и затем весь мир разрушить до основания, а затем .....?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8017
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 21:35
#7
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Цитата:
абике:
Остается продолжать



Конкретно: - вы что то ПРЕДЛАГАЕТЕ ?

Или: РАССТРЕЛЯТЬ!!!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1263
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 22:12
#8
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В конституции указано что в кз есть свобода слова и цензура Запрещена(!).
Но цифра говорит сама за себя.

Для отслеживания неугодных комментариев и комментаторов придумали даже привязку к номеру телефона (который привязан к ИИНу для более быстрой идентификации). Чуть слово "против шерсти" - пост удаляется, авто находится. Удивительно, но факт - телефонных мошенников найти не могут, а человека в интернете - за милую душу. Чудеса в решете)))

[Исправлено: vofkakst, 04.05.2025 - 22:18]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44393
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 22:37
#9
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Цитата:
maxsaf:
Марика Максимальный уровень свободы слова, пишет все что можно и нельзя

Нет, многое, что я хочу, не пишу.
Вот в этом и проблема..
Свободы у нас как не было, а теперь даже много хуже.
Как собственно и у вас, если Трампа не похвплишь, не проживешь..
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