НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51665
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 15:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Казахстан занял в нем 141 место, набрав 39,34 балла из 100 возможных. По соседству расположились Кыргызстан (144 место), Узбекистан (148) и Таджикистан (153).
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44388
Re: Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы...
Отправлено: 04.05.25 - 15:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, нам государство старается всем дать такие маски, и за наши штрафы

Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8016
Re: Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы...
Отправлено: 04.05.25 - 19:08
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При Елбасы - 158 место, при Токаеве - 141 место: - прогресс.

При этом и старорежимный министр и жанаказахстанский министр - недовольны и считают необьективным результат рейтинга.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27572
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 19:13
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
нам государство старается всем дать такие маски

По глазам видно что под маской ты улыбаешься, значит не все так плохо со свободой слова, иначе к тебе уже давно пришли бы, ну или вызвали на беседу.

Цитата:
ACROS:
недовольны и считают необьективным результат рейтинга

Ну, получается что они правы. У Марика Максимальный уровень свободы слова, пишет все что можно и нельзя.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8016
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 19:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
иначе к тебе уже давно пришли бы, ну или вызвали на беседу.



Надо полагать: к вам ЧАСТО приходят или ЧАСТО вызывают на беседу, что вы ЧАСТО зависаете на НАШЕМ форуме, нежели на ИХ.

Цитата:
maxsaf:
пишет все что можно и нельзя


Наверное и правильней будет спросить у этих: - которые периодически и главное БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО - просят место и время для своих каких то акции, а им постоянно говорят что места заняты и там постоянно или РЕМОНТ и УБОРКА территории или какая то ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ акция или митинг жас-отановцев и прочей прогрессивной казахской молодёж.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27572
Казахстан оказался на 141 месте в мировом рейтинге свободы слова
Отправлено: 04.05.25 - 20:16
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Надо полагать: к вам ЧАСТО приходят или ЧАСТО вызывают на беседу, что вы ЧАСТО зависаете на НАШЕМ форуме, нежели на ИХ.

Все может быть, не проверял.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 101
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS